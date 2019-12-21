UNICEF: "400 binden fazla Yemenli çocuk, ileri derecede yetersiz beslenme sorunu yaşıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel UNICEF: '400 binden fazla Yemenli çocuk, ileri derecede yetersiz beslenme sorunu yaşıyor' - Son Dakika

UNICEF: "400 binden fazla Yemenli çocuk, ileri derecede yetersiz beslenme sorunu yaşıyor"

6 saat önce

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), Yemen'deki iç savaş nedeniyle 400 binden fazla çocuğun ileri derecede beslenme sorunu yaşadığını açıkladı.

UNICEF:

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), Yemen'deki iç savaş nedeniyle 400 binden fazla çocuğun ileri derecede beslenme sorunu yaşadığını açıkladı.


UNICEF'in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Yemen'de bulunan ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 400 binden fazla Yemenli çocuğun ileri derecede beslenme sorunu yaşadığını açıkladı. Ülkenin güneybatısında bulunan Ed Dali şehrinde ise en az 31 bin çocuğun yetersiz beslenme problemi yaşadığını ve çocukların durumunun incelediği ifade edildi. Açıklamada, çocuklara sağlık ekipleri tarafından acil ve gerekli müdahalelerin yapıldığı bildirildi.


Yemenli Dr. Ahmed Sharaf da yaptığı açıklamada, "Yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukların sayısı korkunç bir şekilde artıyor" dedi.


Dr. Sharaf, Yemen'de sivillerin büyük bir kısmının yaşadığı yoksulluğun ve Husiler'in uyguladığı baskı nedeniyle Taiz'deki hastaneye 5 farklı bölgeden hasta çocuk getirildiğini belirtti. Ayrıca Yemen hükümeti ve uluslararası örgütler, ülkede yoğun bir biçimde yayılan hastalıklardan ve salgınlardan etkilenen çocukların kurtarılması için çağrı yaptı.


Öte yandan Birleşmiş Milletlerin yayınladığı rapora göre Yemen, 2015 yılından bu yana devam eden iç savaş nedeniyle hastalıkların yayılması ve salgınların yaşanması sonucu sağlık hizmetleri açısından dünyanın en kötü ülkelerinden biri olarak gösterildi. - TAİZ

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil
Uygur Türk'ü kadın, Çin'in toplama kampındaki zulmünü anlattı: Tecavüz serbest, ağlamak yasak! Taner Ölmez, hakkında bilinmeyenleri ilk kez anlattı: Evimizde sabahtan akşama kadar sürekli türkü dinlenirdi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı

Son Dakika Haberleri
23:09 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VTANDAŞLARLA BOZA İÇTİ - Son Dakika
23:08 ERDOĞAN NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ TÖRENİNDE KONUŞTU(Aktüel) - Son Dakika
23:08 Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu 2 yaralı - Son Dakika
23:08 Cumhurbaşkanı erdoğan vtandaşlarla boza içti - Son Dakika
23:08 Konya uçurumdan yuvarlanan bisikletçiyi mak timleri helikopterle kurtardı - Son Dakika
22:36 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:14:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: UNICEF: "400 binden fazla Yemenli çocuk, ileri derecede yetersiz beslenme sorunu yaşıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]