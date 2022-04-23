Unıcef, Afrika Boynuzu'nda Kuraklıkla Karşı Karşıya Kalan Çocuklara Yardım İçin 250 Milyon Dolara İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
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Unıcef, Afrika Boynuzu'nda Kuraklıkla Karşı Karşıya Kalan Çocuklara Yardım İçin 250 Milyon Dolara İhtiyaç Duyuyor

23.04.2022 14:41
Unıcef, Afrika Boynuzu'nda Kuraklıkla Karşı Karşıya Kalan Çocuklara Yardım İçin 250 Milyon Dolara İhtiyaç Duyuyor

NAİROBİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Afrika Boynuzu'ndaki şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kalan milyonlarca çocuğa yardım için acil durum çağrısının 119 milyon ABD dolarından yaklaşık 250 milyon dolara...

NAİROBİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Afrika Boynuzu'ndaki şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kalan milyonlarca çocuğa yardım için acil durum çağrısının 119 milyon ABD dolarından yaklaşık 250 milyon dolara revize edildiği ifade edildi. UNICEF, Afrika Boynuzu genelinde şiddetli kuraklık koşullarıyla karşı karşıya kalan çocukların sayısının iki ay içinde yüzde 40'tan fazla arttığı konusunda uyardı. UNICEF Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Mohamed M. Fall tarafından Kenya'nın başkenti Nairobi'de yayınlanan açıklamada, "Şimdi harekete geçmezsek birkaç hafta içinde çığ gibi artan çocuk ölümleri göreceğiz. Kıtlık hemen köşede duruyor" denildi.

UNICEF, Şubat ve Nisan ayları arasında, kuraklığın neden olduğu akut açlık, yetersiz beslenme ve susuzluk gibi tehlikelerle karşı karşıya kalan çocuk sayısının 7,25 milyondan en az 10 milyona çıktığını belirtti. UNICEF'e göre, son iki ayda Afrika Boynuzu genelinde, temiz ve güvenli suya güvenilir erişimi olmayan hanelerin sayısı yaklaşık iki katına çıkarak 5,6 milyondan 10,5 milyona ulaştı. "Gıda güvencesi olmayan" olarak sınıflandırılanların sayısı ise 9 milyondan 16 milyona çıktı. Açıklamada, okula gitmeyen çocuk sayısının 15 milyon gibi rahatsız edici bir yüksek seviyede kaldığı,1,1 milyon çocuğun okuldan ayrılma riskiyle karşı karşıya olduğu ve binlerce okulunsa zaten suya erişiminin olmadığı ifade edildi.

UNICEF, Afrika Boynuzu'nda iklim sebepli yaşanan acil durumun bölgenin son 40 yılda gördüğü en kötü kuraklık olduğunu kaydetti. Açıklamada, "Üç peş peşe gelen kurak mevsim, yüzbinlerce insanı evlerinden uzaklaştırdı, çok sayıda hayvan ve mahsulü yok etti, yetersiz beslenmeyi artırdı ve hastalık riskini yükseltti" denildi. UNICEF, peş peşe gelen dördüncü yağmur mevsiminin de başarısız olması, gıda fiyatlarının hızla artmaya devam etmesi ve insani yardımın hızlandırılmaması durumunda Haziran ayı sonuna kadar Somali'de 81 binden fazla çocuğun kıtlık riski altında olduğunu söyledi. Etiyopya, Kenya ve Somali'de 1,7 milyondan fazla çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye ihtiyacı olduğu ve gelecek haftalarda yağışların azalması durumunda bu sayının 2 milyona çıkacağı konusunda da uyarıda bulunuldu. Fall, "Çocukların hayatlarını, aynı zamanda çocukluklarını da kurtarmak için şimdi harekete geçmeliyiz. Çocuklar evlerini, eğitimlerini ve zarar görmeden büyüme haklarını kaybediyor. Şu anda dünyanın dikkatini hak ediyorlar" dedi.

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Nairobi, Afrika, Nisan, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Unıcef, Afrika Boynuzu'nda Kuraklıkla Karşı Karşıya Kalan Çocuklara Yardım İçin 250 Milyon Dolara İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika


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