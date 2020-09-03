UNICEF araştırmasına göre; Türkiye'de 15 yaşındaki çocukların yarısı hayatından memnun değil - Son Dakika
BBC

UNICEF araştırmasına göre; Türkiye'de 15 yaşındaki çocukların yarısı hayatından memnun değil

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) araştırmasına göre, Türkiye'de 15 yaşındaki çocukların neredeyse yarısı hayatlarından memnun değil.

UNICEF araştırmasına göre; Türkiye'de 15 yaşındaki çocukların yarısı hayatından memnun değil, System.String[]

UNICEF'in yaptığıçocuk refahına ilişkin araştırmasına göre, 15 yaşındaki Türk çocuklarının neredeyse yarısı yaşadığı hayattan memnun değil. Araştırma tablosunda ilk sırada yer alan çocukların yüzde 90'ı hayatından memnun.

HOLLANDA DA YAŞAYAN ÇOCUKLAR MUTLU

UNICEF'e bağlı Innocenti Araştıma Merkezi (IRC), gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, 18 yaşına kadar olan çocukların refahını belirleyen etkenleri araştırdı. Araştırmada Türkiye son sıralarda yer alırken, Hollanda ise ilk sırada yer aldı. Araştırmada, çocukların eğitim olanakları, sosyal becerileri ile zihinsel ve fiziksel sağlığı gibi konulara ilişkin veriler sıralandı.

MUTLULUK SIRLAMASINDA HOLLANDAYI, DANİMARKA VE NORVEÇ TAKİP EDİYOR

Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerindeki çocukları kapsayan araştırmaya göre, 18 yaşına kadar olan çocuklar ve gençler, en iyi Hollanda'da büyüyor. Hollanda'yı, Danimarka ve Norveç izlerken; ABD, Bulgaristan ve Şili, en düşük puana sahip oldu. Değerlendirmeyi içeren bazı göstergelere ilişkin veri bulunmadığı için Türkiye, bu listede yer almadı. Ancak 15 yaş ve civarındaki çocukların memnuniyetini içeren değerlendirmede, Türkiye en son sırada yer aldı. Araştırmaya göre, Türkiye'deki çocukların sadece yüzde 53'ü hayatlarından memnun olduğunu söyledi. Hayattan memnuniyet sıralamasında Türkiye'den sonra yüzde 62 ile Japonya ve yüzde 64 oranıyla İngiltere yer aldı.Hayatından en memnun olanlar ise yüzde 90 oranla Hollandalı çocuklar oldu.

OBEZİTE GENÇLER VE ÇOCUKLARA ARASINDA EN ÖNEMLİ SORUN

UNICEF'e göre, aşırı kilo ve obezite, çocuklar ve gençler arasındaki en önemli sorunlar arasında. Araştırmaya katılan 41 ülkedeki her 3 çocuktan birinin aşırı kilolu ya da obez olduğu belirlendi. Aşırı kilo sorunu en fazla ABD'deki çocukları etkiliyor. ABD'deki çocukların yüzde 42'si obezite ve kilo sorunu yaşarken, Türkiye'deki çocuklar arasında bu oran yüzde 30 civarında. Aşırı kilo sorununun en az yaşandığı ülke ise yüzde 14'le Japonya. Araştırmaya göre, 5 - 14 yaş kuşağındaki çocuklar arasındaki ölüm oranları bakımından Türkiye, Meksika'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Bu yaşlar arasındaki ölüm oranlarının en düşük olduğu ülkeler ise Lüksemburg, Danimarka ve Finlandiya olarak sıralandı.

TÜRKİYE'DEKİ GENÇ VE ÇOCUKLAR İNTİHAR ETMİYOR

Türkiye, çocuk ve gençler arasındaki intihar vakalarının oranı açısından ise en iyi durumdaki ülkeler arasında yer aldı. Litvanya, Yeni Zelanda ve Estonya, çocuk ve gençler arasında intiharın en fazla görüldüğü ülkeler olurken; Türkiye, listede sondan beşinci sırada yer aldı. UNICEF Hollanda Müdürü Suzanne Lazslo'ya göre, okul baskısı ve eğitim stresi, gençlerin daha fazla duygusal sorun yaşamasına ve hayattan daha az zevk almasına neden oluyor. UNICEF yetkilileri, çocuklar ve gençlerin koronavirüs salgını krizinden zihinsel olarak çok fazla etkilendiğini belirterek, tüm dünyada hükümetlerin koronavirüs önlemleri konusunda karar alırken, çocukları da göz önünde bulundurmasını istiyor.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:27

Son Dakika Dünya UNICEF araştırmasına göre; Türkiye'de 15 yaşındaki çocukların yarısı hayatından memnun değil - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR (6)
  • BIR COCUK : Cocuklar kuralsiz yasamak ister..cogu cocuk öyle ama büyüdüklerinde Anne ve Babasina minetar olacaklar cünkü bu yaslardsa 15 vs. daha kücük ve herseyi yasamak isterler. Biz cocuklarimizi disariya atip, ne halin varsa gör....demiyoruz. Biz kuralarla cocuklarimiza Dinini, Ahlaki ve saygiyi ögretiyoruz. Bu yüzden cocuklar mutsuz degildir , kücük olduklari icin sadcece Anne Babam zor, hic biseye izin vermiyor diye düsünüyorlar. Bazi cocuklar kücüken anlarlar, bazilarindada Zaman gerekiyor... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • SEDEFff: İman şükür diye diye zaten onlar daha zengin sen daha fakir oldun uyan artık :D Senin bu kafan yüzünden cocugun hergun benı neden dunyaya getırdıler dıye kac bınkez dusunuyor haberın var mı acaba gelecek kaygısı caresızlık nedır kaymak tabaka sana şükret derken kendi ne durumda görüyor musun acaba yazık coluk cocuguna.. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Şükür: Iman yoksa şükür yoksa ne icin yaratıldığıni bilmezse ANA BABA terbiyesi yoksa memnun olmaz tabi Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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