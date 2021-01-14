UNICEF: Burkina Faso'da okul çağındaki çocukların yarısından fazlası eğitim alamıyor - Son Dakika

Burkina Faso'nun 6 bölgesinde çocukların yüzde 56'sının okula gidemediği bildirildi.

UNICEF'in "Eğitim Bekleyemez (ECW)" girişiminden yapılan açıklamada, 6 bölgede, 3-17 yaş arasında çocukların yüzde 56'sının güvenlik endişesi nedeniyle okula gidemediği belirtildi.

Açıklamada, ülke çapında 2,6 milyon çocuğun eğitim hakkına ulaşamadığı, söz konusu 6 bölgede de çocukların yüzde 29'unun sadece ilkokula gidebildiği kaydedildi.

Son 5 yıldır güvenlik nedeniyle ciddi bir insani krizle mücadele etmeye çalışan Burkina Faso'da ülke içi yer değiştirenlerin sayısı 2020'de 1 milyonu geçerek, bir önceki yıla göre yüzde 92 artmıştı.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü.