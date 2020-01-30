UNICEF, Çin'e yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel UNICEF, Çin'e yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika

UNICEF, Çin'e yardım malzemesi gönderdi

7 saat önce

UNICEF, Çin'deki korona virüsü nedeniyle Shangai kentine uçakla yardım malzemeleri gönderdi.

UNICEF, Çin'e yardım malzemesi gönderdi, System.String[]

UNICEF, Çin'deki korona virüsü nedeniyle Shangai kentine uçakla yardım malzemeleri gönderdi.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) bir adım geldi. UNICEF'in Kopenhag'daki lojistik merkezinden Çin'deki sağlık görevlileri için solunum maskeleri ve koruyucu giysilerin bulunduğu yardım kolileri uçakla Çin'in Shangai kentine gönderildi. 6 ton ağırlığındaki malzemelerin Wuhan kentine götürüleceği bildirilirken önümüzdeki günlerde yardım malzemelerinin gönderilmeye devam edeceği belirtildi.


UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, "Bu korona virüsü son derece hızlı bir şekilde yayılıyor ve gerekli tüm kaynakların hızla tükenmesine neden oluyor" dedi. Fore, "Virüsün çocuklar üzerindeki etkisi veya kaç kişinin etkilenebileceği hakkında yeterince bilgimiz olmayabilir ancak yakından izleme ve önlemenin kilit öneme sahip olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.


Öte yandan UNICEF'in, Çin Ticaret Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer BM ajansları da dahil olmak üzere Çin makamlarıyla, gelişmeleri ve gereken ihtiyaçları izlemek için temas halinde olduğu ifade edildi. - WUHAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Kopenhag, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de "Ufak Fıstık" adlı robot karantinadaki insanlara yiyecek götürüyor
Koronavirüsle ilgili kan donduran iddia: 1370 kişinin hayatından umut kesildi Koronavirüs sebebiyle Çin'de evlilik ve defin işlemleri yasaklandı Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 17:55:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UNICEF, Çin'e yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]