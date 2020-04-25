UNICEF: Covid-19 salgını, felakete yol açacak yeni salgınlara zemin hazırlayabilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgınının, küresel bağışıklık hizmetlerini kesintiye uğrattığını, söz konusu durumun bu yıl ve sonrasında felakete yol açabilecek salgınlara zemin hazırlayabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgınının, küresel bağışıklık hizmetlerini kesintiye uğrattığını, söz konusu durumun bu yıl ve sonrasında felakete yol açabilecek salgınlara zemin hazırlayabileceğini bildirdi.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde milyonlarca çocuğun, küresel bağışıklık hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle kızamık, difteri ve çocuk felci aşılarını kaçırma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Euronews.com'da Görüntüle

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