Son Dakika Haberleri: UNICEF: Dünyada 10 yılda yaklaşık 115 milyon erkek çocuk yaşta evlendi
BBC
Son Dakika Dünya Haber

UNICEF: Dünyada 10 yılda yaklaşık 115 milyon erkek çocuk yaşta evlendi

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuk yaşta evlenen erkeklere yönelik ilk kapsamlı raporunu yayımladı.

UNICEF: Dünyada 10 yılda yaklaşık 115 milyon erkek çocuk yaşta evlendi, System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada çocuk yaşta evlenen erkeklere yönelik ilk kapsamlı raporunu yayımladı. Raporda, çocuk yaşta evlenen erkeklerin sayısının 115 milyona yakın olduğu belirtildi.

82 ülkenin 2007-2017 dönemine ait verilerin incelendiği rapora göre, 15 yaşına basmadan evlenen erkeklerin sayısı da 23 milyona yakın.

Raporda Türkiye'ye ilişkin herhangi bir veri ise yer almadı.

UNICEF, çocuk yaşta evliliklerin sadece kızların değil erkeklerin de çocukluklarının çalınması anlamına geldiğine dikkat çekti.

'Eğitim hayatını ve mesleki fırsatları yarıda bırakmak anlamına geliyor'

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, çocuk yaşta evlenen erkeklerin, hazır olmamalarına rağmen yetişkinlere ait sorumlulukları almaya zorlandığını söyledi.

Fore, "Erkeklerde erken evlilik, erken yaşta baba olmak ve evin maddi yükünü göğüslenmek, eğitim hayatını ve mesleki fırsatları yarıda bırakmak anlamına geliyor" dedi.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

Dünya liderleri, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 2030 itibarıyla çocuk yaşta evliliklere son verme vaadinde bulunmuşlardı.

Erken yaşta evliliklere ilişkin şu ana dek yayımlanan raporların çoğu ise kız çocuklarına odaklanıyordu.

Yasal evlilik yaşı dünyada ülkelere göre değişiyor. Türkiye'de bu yaş 18.

Türkiye'de 17 yaşına basan çocuklar ailelerinin veya yasal vasilerinin izniyle evlenebiliyor.

16 yaşındaki çocukların evlenebilmeleri içinse "istisnai durumlarda ve hayati önem arz eden bir gerekçenin olması şartıyla'" mahkemeden özel izin alınması gerekiyor.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:00 
Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'dan annelik çıkışı: Çocuk yapma vaktim gelmiş Başakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı Yıkanmış kıyafetteki kan ve tırnaktaki doku çifte cinayeti çözdü Kadınlara tecavüzü savunan Avustralyalı doktora ceza

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:44:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UNICEF: Dünyada 10 yılda yaklaşık 115 milyon erkek çocuk yaşta evlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]