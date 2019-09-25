Son Dakika Haberleri: UNICEF: Endonezya'da orman yangınları nedeniyle 10 milyon çocuk tehdit altında
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UNICEF: Endonezya'da orman yangınları nedeniyle 10 milyon çocuk tehdit altında

1 saat önce

Temmuz ayından bu yana Endonezya’nın Borneo ve Sumatra adalarında etkili olan orman yangınları, insan hayatını tehdit eder boyutta hava kirliliğine neden oldu. UNICEF'e göre 10 milyon çocuk risk altında.

UNICEF: Endonezya'da orman yangınları nedeniyle 10 milyon çocuk tehdit altında, System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF, Endonezya'daki orman yangınlarından kaynaklı oluşan zehirli duman bulutları nedeniyle 10 milyona yakın çocuğun sağlığının tehdit altında olduğunu açıkladı.


Temmuz ayından bu yana Endonezya'nın Borneo ve Sumatra adalarında etkili olan orman yangınları, Güney Doğu Asya'da çok geniş bir bölgede havayı kirleterek, okul ve havaalanlarının kapanmasına neden oldu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:45 
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