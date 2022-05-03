Unıcef, Etiyopya'da Yaşayan 9,9 Milyon Kişinin İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Finansman Açığı ile Karşı Karşıya - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Etiyopya'daki 9,9 milyon insanın ihtiyacını karşılamak için gerekli olan 351 milyon ABD dolarının sadece yüzde 22'sini aldığını açıkladı.

ADDİS ABABA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Etiyopya'daki 9,9 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamak için gereken 351 milyon ABD dolarının sadece yüzde 22'sine ulaştığını bildirdi. UNICEF, yayınladığı İnsani Durum raporunda, Etiyopya'nın dört bölgesindeki kuraklığın yol açtığı koşullardan etkilenen 9,9 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamak için paraya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Arşiv fotoğrafta, Etiyopya'nın Somali bölgesindeki Gode bölgesinde plastik bidonları taşıyan bir kadın görülüyor, 1 Eylül 2017. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

UNICEF'in fon başvurusu, Etiyopya'daki 4,45 milyon çocuğa yardım edilmesi için gereken kaynakları da içeriyor. UNICEF, hayat kurtaran malzemelerin yanı sıra ihtiyacı olanlara standart sağlık, beslenme, eğitim ve hijyen hizmetleri yardımı sağlamayı hedefliyor. UNICEF açıklamasında, Etiyopya'nın Oromia, Güney ve Somali bölgelerinde kuraklık koşulları nedeniyle yaklaşık 650 bin çocuğun okula gidemediği de belirtildi. Ayrıca, kuraklığın yol açtığı koşulların, Etiyopya'da 2 bin okulun kapatılmasına yol açtığına işaret edildi. UNICEF açıklamasında, "Kuraklıktan etkilenen bölgelerdeki 214 sıcak noktada yaşayan 4 milyondan fazla insanın acil suya ihtiyacı var" ifadesi yer aldı. Etiyopya'nın da dahil olduğu Afrika Boynuzu bölgesi, son 40 yılın en kötü iklim kaynaklı kuraklık durumuyla karşı karşıya."