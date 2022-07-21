Unıcef: Etiyopya'nın Bazı Kesimlerinde Kuraklık Çocuklar Üzerinde Yıkıcı Etki Yaratıyor - Son Dakika
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Unıcef: Etiyopya'nın Bazı Kesimlerinde Kuraklık Çocuklar Üzerinde Yıkıcı Etki Yaratıyor

21.07.2022 15:41
Unıcef: Etiyopya'nın Bazı Kesimlerinde Kuraklık Çocuklar Üzerinde Yıkıcı Etki Yaratıyor

ADDİS ABABA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Etiyopya'nın alçak kesimlerinde süren kuraklığın çocuklar üzerindeki etkisinin "yıkıcı" olduğu konusunda uyardı.

ADDİS ABABA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Etiyopya'nın alçak kesimlerinde süren kuraklığın çocuklar üzerindeki etkisinin "yıkıcı" olduğu konusunda uyardı. Birleşmiş Milletlere göre, peş peşe dört yağmurlu mevsimde yağışların yetersiz kalması, Etiyopya'nın Afar, Oromia, Güney Milletleri-Milliyetleri ve Halkları (SNNP) ve Somali bölgelerindeki alçak kesimlerde şiddetli kuraklığa neden oldu. UNICEF'e göre, Etiyopya'nın kuraklıktan etkilenen bölgelerinde su kuyularının kuruması ve milyonlarca canlı hayvanın telef olması toplu göçlere neden oldu. UNICEF tarafından Salı günü yayınlanan bir bildiride, UNICEF Acil Durum Operasyonları Direktörü Manuel Fontaine şunları söyledi: "Kuraklığın çocuklar üzerindeki etkisi yıkıcı nitelikte. Yalnızca Somali bölgesinde 900.000'den fazla insan yerinden oldu. Kuraklık yalnızca su eksikliği anlamına gelmiyor. Bu durum, çocukların her gün aç ve susuz kalması anlamına da geliyor." Fontaine, "Yiyecek ve su bulmak için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyorlar ve genellikle kirli su kaynaklarından su içmek zorunda kalıyorlar. Bu, yetersiz beslenmeye ve ishal gibi diğer öldürücü önlenebilir hastalıklara yol açıyor" dedi. UNICEF'in rakamları, yetersiz beslenme oranlarının kuraklık nedeniyle endişe verici bir oranda arttığını gösteriyor.

UNICEF, Etiyopya'nın kuraklıktan etkilenen dört bölgesinde, yıl sonuna kadar yaklaşık 600.000 çocuğun, şiddetli akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyacı olacağını açıkladı. Somali bölgesinde, Mayıs 2022'de 5 yaşından küçük çocuklar için ciddi akut yetersiz beslenme başvurularında Mayıs 2021'e kıyasla yüzde 43'lük bir artış olduğu bildirildi. Fontaine, "İklim değişikliği kaynaklı bu kriz, sadece Etiyopya'da değil, tüm Afrika'da çocuklar için bir yetersiz beslenme krizidir" dedi. UNICEF'e göre, Ukrayna krizinin yayılma etkisi de Afrika'da daha fazla aileyi uçuruma sürükleyecek ve artan akaryakıt fiyatları ve azalan buğday ithalatıyla gıda güvensizliğini artıracak. Fontaine, "Bu, yemeklik yağ, ekmek ve buğday unu fiyatlarının yerel pazarlarda yeni rekorlara ulaştığı ve insani kriz içinde olmayan ailelerin bile günlük gıda ihtiyaçlarını karşılayamayacağı anlamına geliyor" dedi. UNICEF, Etiyopya'daki söz konusu bölgelerde kuraklık müdahalesi için 351 milyon ABD doları olan genel insani yardıma ek olarak 65 milyon ABD dolarlık bir özel fon sağlanması çağrısında bulundu. Bu ilave fonla Afar, Oromia, SNNPR ve Somali bölgelerinde yaşayan 2 milyondan fazla savunmasız insana ulaşılması hedefleniyor.

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Somali, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Unıcef: Etiyopya'nın Bazı Kesimlerinde Kuraklık Çocuklar Üzerinde Yıkıcı Etki Yaratıyor - Son Dakika

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