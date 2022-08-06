UNICEF: Gazze'de şiddetin artması önlenmeli - Son Dakika
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UNICEF: Gazze'de şiddetin artması önlenmeli

06.08.2022 14:41
UNICEF: Gazze'de şiddetin artması önlenmeli

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "Gazze Şeridi'nde şiddetin artmasının önlenmesi" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "Gazze Şeridi'nde şiddetin artmasının önlenmesi" çağrısında bulundu.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Adele Khodr, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Ala'nın öldüğünü ve en az bir çocuğun yaralandığını belirtti.

Sadece geçen yıl İsrail'in 11 gün süren saldırılarında Gazze'de 67 çocuğun öldüğüne, İsrail'de ise 2 çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çeken Khodr, çocukların uzun bir müddet şiddet olaylarına tanık olduğunu, ruh sağlıklarının bundan fazlasıyla etkilendiğini bildirdi. Khodr, "Çatışmanın tüm çocuklar üzerinde derin ve uzun süreli bir etkisi var." ifadesini kullandı.

Bütün tarafların şiddetin artmasını önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Khodr, daha fazla çatışmanın sadece daha fazla acıya ve kedere yol açacağını, bu çatışmaya uzun vadeli bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk ve 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNICEF: Gazze'de şiddetin artması önlenmeli - Son Dakika

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