UNICEF: Haiti'de çete savaşları nedeniyle 2 haftada 8 bin 500 kadın ve çocuk evlerini terk etti - Son Dakika

Karayip ülkesi Haiti'nin başkentinde son günlerde tırmanışa geçen ölümcül çete savaşları nedeniyle son 2 haftada yaklaşık 8 bin 500 kadın ve çocuğun evlerini terk ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) yayımladığı raporda, başkent Port-au- Prince'de yüzlerce ailenin, çetelerin savaşı arasında kaldığı kaydedildi.

Raporda, evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 8 bin 500 kişinin spor salonları gibi geçici yerlere sığındığı; gıda, su kıyafet ve battaniye ihtiyaçlarının olduğu belirtildi.

BM verilene göre, Port-au-Prince'da son 9 ayda ise 14 bin kişinin evlerinin terk ettiği kaydediliyor.

Haiti'nin yüzde 60'ının çetelerin kontrolünde olduğu iddiası

Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı'nın direktörü Pierre Esperance, ülkenin yüzde 60'ının çetelerin kontrolünde olduğu ve 2018'den bu yana bölge halkından 12 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Esperance, çetelerin çok güçlü olduğunu vurgulayarak bu gruplara "müsamaha" gösterildiğini ifade etti.

Son günlerde şiddetin zirve yapması nedeniyle endişeli olduğunu kaydeden Esperance, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin görevini sürdürmesi halinde durumun kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar, tırmanan şiddet nedeniyle yalnızca 2-4 Haziran tarihlerinde bölgedeki merkezine ateşli silahlarla yaralanan 40 kişinin geldiği bilgisini paylaştı.

Çeteler, son haftalardaki şiddet eylemlerinde polisi de hedef almış, bazı iş yerleri yağmalanmış ve bazıları da kundaklanmıştı.

Başkentin Martissant ve Delmas bölgelerinde söz konusu şiddet olayları nedeniyle iş yerleri ve okullar kapanırken toplu taşımalarda aksamalar meydana gelmişti.

Haiti'de bazı bölgelerinin çetelerin kontrolüne girdiği kaydediliyor.

Haiti'de tartışmalı başkanlık seçimi

Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürerken muhalefet partileri, görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu savunuyor.

Haiti'de halk, 7 Şubat 2019'dan bu yana ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki göstererek Moise'nin istifası talebiyle hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor.