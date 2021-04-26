UNICEF, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 1,3 milyon Kovid-19 aşısını geri alıp Afrika ülkelerine dağıtacak - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) gönderilen 1,7 milyon doz Kovid-19 aşısının 1,3 milyon dozunu, son kullanma tarihi dolmadan geri alarak diğer Afrika ülkelerine gönderecek.

UNICEF Batı ve Orta Afrika'dan Sorumlu Sağlık Danışmanı Susie Villeneuve, yaptığı açıklamada, KDC'ye Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel aşı programı COVAX ile gönderilen Kovid-19 aşılarının 24 Haziran'da son kullanma tarihinin dolacağını belirtti.

Ülkede sevkiyat planlarının ve aşılama alanlarının yetersiz, AstraZeneca Kovid-19 aşılarının ise raf ömrünün kısa olduğuna dikkati çeken Villeneuve, 1,7 milyon doz aşının 1,3 milyonunu raf ömrü dolmadan diğer Afrika ülkelerine göndereceklerini ifade etti.