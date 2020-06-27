UNICEF: Koronavirüs salgınında yardımın azalması, milyonlarca Yemenli çocuğu riske atıyor - Son Dakika

UNICEF: Koronavirüs salgınında yardımın azalması, milyonlarca Yemenli çocuğu riske atıyor

UNICEF, Covid-19 salgını nedeniyle yardım faaliyetlerinde görülen "dev azalma" nedeniyle, Yemen'de milyonlarca çocuğun açlığa sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

UNICEF, Covid-19 salgını nedeniyle yardım faaliyetlerinde görülen "dev azalma" nedeniyle, Yemen'de milyonlarca çocuğun açlığa ve ölüme sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

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BM Çocuk Fonu UNICEF, BM'nin dünyanın en büyük insani krizi ilan ettiği Yemen'deki çocukların kurtulabilmesi için yaklaşık yarım milyar dolara ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Kuruluş, şu ana dek bu miktarın yarısından azını aldıklarını açıkladı.

Beş yıldır devam eden savaş nedeniyle yıkıma uğrayan ülkede, iki milyon kadar çocuk akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.

UNICEF, Ağustos sonuna kadar 54,4 milyon dolarlık kaynak bulunamadığı takdirde, 23.500 aşırı yetersiz beslenme görülen çocuğun ölüm riski yaşayacağını bildirdi.

Milyonlarca başka çoucuğun da, gerekli gıda ve vitaminler alamayacağı ve ölümcül hastalıklara karşı aşılanamayacağı uyarısında bulunuldu

UNICEF, yeterli mali kaynak bulunamaması durumunda da, bir milyonu gebe ya da emziren kadın olmak üzere 19 milyon kişinin sağlık hizmeti alamayacağını açıkladı.

'Acil fon gerekiyor'

UNICEF Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, "Covid-19'la mücadele sürerken, zaten dünyanın en kötü insani krizini yaşayan ülkede çocukların karşı karşıya bulunduğu acil durumu ne kadar anlatsak az" dedi.

Nyanti "Acilen fon bulamazsak, çocuklar açlığın pençesine düşecek ve birçoğu ölecek." diye de ekledi.

UNICEF ayrıca, sadece Yemen'deki koronovirüs kriziyle mücalede için 53 milyon dolar ek ödenek gerektiğini belirtti.

Yemen'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde şu ana kadar 1000 teyitli vaka ve 288 ölüm bildirildi. İsyancıların denetimindeki bölgelerdeyse sayılar daha da az. Ancak gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanılıyor.

Yemen'de 2015 yılından bu yana devam eden savaş yüzünden milyonlarca kişi sağlık hizmeti alamıyor ve temiz su ile kanalizasyondan mahrum yaşıyor. Bunlar virüsün yayılmasını önlemek için hayati önemde.

Ülkenin sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda ve salgınla başa çıkabilecek durumda da değil.

Koronavirüs, Yemen, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:57 

Son Dakika Dünya UNICEF: Koronavirüs salgınında yardımın azalması, milyonlarca Yemenli çocuğu riske atıyor - Son Dakika Dünya

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