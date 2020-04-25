UNICEF: Kovid-19 küresel bağışıklık hizmetlerini kesintiye uğrattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel UNICEF: Kovid-19 küresel bağışıklık hizmetlerini kesintiye uğrattı - Son Dakika

UNICEF: Kovid-19 küresel bağışıklık hizmetlerini kesintiye uğrattı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, küresel bağışıklık hizmetlerini kesintiye uğrattığını, söz konusu durumun bu yıl ve sonrasında felakete yol açabilecek salgınlara zemin hazırlayabileceği bildirdi.

UNICEF: Kovid-19 küresel bağışıklık hizmetlerini kesintiye uğrattı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, küresel bağışıklık hizmetlerini kesintiye uğrattığını, söz konusu durumun bu yıl ve sonrasında felakete yol açabilecek salgınlara zemin hazırlayabileceği bildirdi.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde milyonlarca çocuğun, küresel bağışıklık hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle kızamık, difteri ve çocuk felci aşılarını kaçırma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Pek çok ülkenin tavsiye edilen kılavuzlar doğrultusunda, kitlesel çocuk felci aşı kampanyalarını askıya aldığına işaret edilen açıklamada, 25 ülkenin ise kitlesel kızamık aşı kampanyalarını ertelediği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınından önce dahi her yıl 1 yaş altı 20 milyon çocuğun, kızamık, çocuk felci ve diğer aşılara erişemediğine dikkat çekilerek, "2018'de dünya genelinde bir yaş altı 13 milyon çocuğa hiçbir aşı yapılmadı ve bu çocukların önemli kısmı sağlık sistemlerinin zayıf olduğu ülkelerde yaşıyordu." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, açıklamada, sağlık hizmetlerindeki mevcut kesintiler göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu durumun, bu yıl ve sonrasında felakete yol açabilecek salgınlara zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunuldu.

"Çocuklara aşı sağlama çalışmalarımız kritik öneme sahip"

UNICEF Baş Danışmanı ve Bağışıklama Birimi Şefi Robin Nandy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sonuçların hiç bu kadar ağır ve riskli olmadığına işaret etti.

Nandy, "Kovid-19 salgını dünya çapında yayılmaya devam ederken, çocuklara aşı sağlamak üzere yürüttüğümüz yaşam kurtaran çalışmalarımız kritik öneme sahip. Salgın nedeniyle bağışıklık hizmetlerinde yaşanan kesintiler milyonlarca çocuğun hayatını riske atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) üst yöneticisi Dr. Seth Berkley de "Kovid-19 salgını sonrasında kızamık ve çocuk felci gibi diğer ölümcül hastalıklar yeniden canlanmamalı." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 01:12 Kaynak: AA

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