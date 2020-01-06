UNICEF: Libya'da 115 bin çocuk okula gidemiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel UNICEF: Libya'da 115 bin çocuk okula gidemiyor - Son Dakika

UNICEF: Libya'da 115 bin çocuk okula gidemiyor

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'daki çatışmalar nedeniyle 115 binden fazla çocuğun eğitimden mahrum kaldığını bildirdi.

UNICEF: Libya'da 115 bin çocuk okula gidemiyor, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'daki çatışmalar nedeniyle 115 binden fazla çocuğun eğitimden mahrum kaldığını bildirdi.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Başkent Trablus ve civarında artan şiddet olaylarının çocukların eğitimi üzerinde yıkıcı etkisi bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Ayn Zara, Ebu Salim ve Sug el Cuma bölgelerindeki çatışmalarda 5 okulun yıkıldığı, 210 okulun kapandığı ve 115 bin öğrencinin eğitim hakkından mahrum kaldığı kaydedildi.

- "Aileler, çocuklarının eğitimiyle güvenliği arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı"

Eğitim kurumlarına yapılan son saldırıların ve Trablus civarındaki genel güvensizliğin her gün okula giden çocukların hayatını tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, "Hiçbir ebeveyn çocuklarının eğitimiyle güvenliği arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Trablus'taki okulların, çocukların öğrenerek büyüyecekleri güvenli yerler yerine, korku dolu mekanlar haline geldiğine işaret edildi, okula gitmeyen çocukların şiddet ve çatışmalara katılma riskinin yüksek olduğu vurgulandı.

Eğitim kurumlarına yapılan saldırıların, Çocuk Hakları ile Uluslararası İnsan Hakları hukukuna karşı ağır bir ihlal olduğu hatırlatılan açıklamada, taraflara Libya'da çocukları koruma, okullara ve sivil altyapılara yönelik saldırı ve şiddetten kaçınma çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hafter'in, Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı kameralara yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni 'Kale'sinde dünyaya net mesaj verdi: Teşkilat Libya'da üzerine düşeni yapıyor 15 sene önce çocuğunu kuruturken farketti! Günde en az 200 gram pudra yemeden duramıyor Son dakika: Sirte'ye saldıran darbeci Hafter güçleri püskürtüldü

Son Dakika Haberleri
03:50 Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
03:46 Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı - Son Dakika
03:44 Mersin'de heyelan, 1 kişi toprak altında kaldı - Son Dakika
03:41 Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı - Son Dakika
03:36 Adana'da motosikletli şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 04:18:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: UNICEF: Libya'da 115 bin çocuk okula gidemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]