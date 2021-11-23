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UNICEF: Lübnan'daki ekonomik krizin çocuklara olumsuz etkisi artıyor - Son Dakika

UNICEF: Lübnan'daki ekonomik krizin çocuklara olumsuz etkisi artıyor

23.11.2021 20:36
UNICEF: Lübnan'daki ekonomik krizin çocuklara olumsuz etkisi artıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'daki ekonomik krizin çocuklara yönelik olumsuz etkisinin gittikçe arttığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'daki ekonomik krizin çocuklara yönelik olumsuz etkisinin gittikçe arttığını bildirdi.

UNICEF Lübnan Temsilcisi Yukie Mokuo, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, kurumun son 6 ayda yaptığı ve ülkedeki yaşam koşullarının kötüleşmesine bağlı olarak çocukların durumunu yansıtan anket ve araştırmaların sonuçlarını paylaştı.

Mokuo, mevcut ekonomik krizin çocuklara yönelik olumsuz etkilerinin aşamalı olarak arttığını, ufukta herhangi bir çözümün ise görünmediğini söyledi.

Çocukların yüzde 34'ü ihtiyacı olan sağlık hizmetini alamıyor

Yapılan anket ve araştırma sonuçlarına göre Lübnan'da açlık çeken, ailesinin geçimine katkı sağlamak için çalışmak zorunda kalan ve sağlık hizmetinden mahrum bulunan çocuk sayısının arttığını ifade eden Mokuo, çocukların yaklaşık yüzde 34'ünün ihtiyacı olan sağlık hizmetini alamadığını belirtti.

Mokuo, ilaç fiyatlarındaki artışın, birçok aileyi çocuklarının tedavi masraflarını karşılayamayacak duruma düşürdüğünü söyledi.

"Yüksek enflasyon, fakirliğin artması ve işsizlik nedeniyle her 10 aileden 7'si, gıda ihtiyacını ancak biriken faturalarını ödemeyerek ya da kredilerle karşılamak zorunda kalıyor." diyen Mokuo, son verilere göre her 10 Lübnanlıdan 8'inin fakirlik içinde yaşadığını kaydetti.

Lübnan hükümeti, 16 Kasım'da kalp, tansiyon gibi çeşitli kronik hastalıkların tedavisinde kullanılanlar dahil bazı ilaçlara yönelik sübvansiyonun bir kısmını kesmişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin (BM), 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonuna göre, 2021 yılı itibarıyla Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk sıkıntısı çekiyor.

Uluslararası Para Fonunun 2020'ye ait raporuna göre de Lübnan'da kişi başına düşen yıllık gelir yaşanan krizden sonra 8 bin dolardan 3 bin doların altına kadar düştü.

Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNICEF: Lübnan'daki ekonomik krizin çocuklara olumsuz etkisi artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: UNICEF: Lübnan'daki ekonomik krizin çocuklara olumsuz etkisi artıyor - Son Dakika
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