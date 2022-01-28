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UNICEF Lübnan Temsilcisi Higgins, Lübnan'daki krizin gençleri eğitimi bırakmaya zorladığını söyledi - Son Dakika

UNICEF Lübnan Temsilcisi Higgins, Lübnan'daki krizin gençleri eğitimi bırakmaya zorladığını söyledi

28.01.2022 23:45
UNICEF Lübnan Temsilcisi Higgins, Lübnan'daki krizin gençleri eğitimi bırakmaya zorladığını söyledi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), derin ekonomik kriz içindeki Lübnan'da gençlerin yüksek oranda hayatta kalabilmek için "kayıt dışı istihdama" yöneldiği ve bu durumun gençleri eğitimden uzaklaştırdığı konusunda uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), derin ekonomik kriz içindeki Lübnan'da gençlerin yüksek oranda hayatta kalabilmek için "kayıt dışı istihdama" yöneldiği ve bu durumun gençleri eğitimden uzaklaştırdığı konusunda uyarıda bulundu.

UNICEF Lübnan Temsilcisi Ettie Higgins, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "Umut Arayışı" başlığı altında "UNICEF" tarafından hazırlanan ve yayımlanan bir raporun sonuçlarını paylaştı.

Higgins, "Lübnan'daki kriz, genç erkek ve kadınları hayatta kalmak ve ailelerinin artan zorluklarla yüzleşmesine yardımcı olmak için eğitimi bırakmaya, kayıt dışı istihdama girmeye ve düşük ücretleri kabul etmeye zorluyor." dedi.

Ailelerin yüzde 13'ünün, 18 yaşın altındaki çocuklarını çalışmaya göndermek için bir stratejiyi benimsediğini ifade eden Higgins, ülkede ekonomik krizin derinleşmesi halinde bu oranın artacağı uyarısında bulundu.

Higgins, Lübnan'da erkek ve kadından oluşan yaklaşık her 10 gençten 4'ünün gıda, ilaç ve diğer temel malzemeleri satın almak için eğitim harcamalarını azalttığını ve her 10 gençten 3'ünün ise eğitimi tamamen terk ettiğini ifade etti.

Eğitim kurumlarına kayıt oranının 2020-2021'de yüzde 60 iken mevcut öğretim yılında yüzde 43'lere düştüğüne dikkat çeken Higgins, Lübnan'da gençlerin öğreniminin kesintiye uğramasının, eğitim gelecekleri üzerinde önemli etkilere sahip olabileceğini belirterek, bunun ülkede gelecekteki büyüme ve sosyal uyum üzerinde ciddi yansımaları olabileceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler'in, 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'na göre, 2021 yılı itibarıyla Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk sıkıntısı çekiyor.

Uluslararası Para Fonu'nun 2020'ye ait raporuna göre ise Lübnan'da kişi başına düşen yıllık gelir, ekonomik kriz nedeniyle 8 bin dolardan 3 bin doların altına düştü.

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Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Ekonomik Kriz, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNICEF Lübnan Temsilcisi Higgins, Lübnan'daki krizin gençleri eğitimi bırakmaya zorladığını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: UNICEF Lübnan Temsilcisi Higgins, Lübnan'daki krizin gençleri eğitimi bırakmaya zorladığını söyledi - Son Dakika
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