UNICEF: Milyonlarca Yemenli açlığa sürükleniyor - Son Dakika
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UNICEF: Milyonlarca Yemenli açlığa sürükleniyor

11.03.2022 17:37
UNICEF: Milyonlarca Yemenli açlığa sürükleniyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), kriz içindeki Yemen'de acil önlem alınmazsa milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), kriz içindeki Yemen'de acil önlem alınmazsa milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

UNISEF'in Twitter hesabından Yemen'deki "açlık krizine" ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yemen'deki çocuklar, gıda eksikliğinden değil ailelerinin yiyecek alacak parası olmadığı için açlıktan kıvranıyor. Acil bir şekilde harekete geçilmezse milyonlar açlığa sürüklenebilir. Yemen beklemeye dayanamaz. Ekonomik çöküşün Yemen'deki insani kriz üzerindeki etkisi küçümsenemez." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), 30 Ocak 2022'de yaptığı açıklamada, çatışmalar ve ekonomik çöküşün giderek şiddetlendiği Yemen'de açlığın da ülke geneline yayılmaya başladığına dikkati çekmişti.

Açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ili gibi savaştan en çok etkilenen bazı bölgelerdeki ailelerin, hayatta kalmak için ağaç yapraklarını yemek gibi çaresiz önlemlere başvurduğu kaydedilmişti.

WFP, 22 Aralık 2021'de, finansman eksikliği nedeniyle Ocak 2022'den itibaren Yemen'e sunulan gıda yardımlarının azaltılacağını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM raporlarına göre savaşın patlak vermesinden 2021'in sonuna kadar Yemen'deki savaş doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Yemen, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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