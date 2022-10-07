UNICEF: Pakistan'da 10 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyacı var - Son Dakika
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UNICEF: Pakistan'da 10 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyacı var

07.10.2022 15:26
UNICEF: Pakistan'da 10 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sel felaketinin etkisini sürdürdüğü Pakistan'da yaklaşık 10 milyon çocuğun acil yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sel felaketinin etkisini sürdürdüğü Pakistan'da yaklaşık 10 milyon çocuğun acil yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

UNICEF Pakistan Temsilcisi Abdullah Fadil, BM Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında, selin ardından ülkedeki çocukların sağlık durumunu değerlendirdi.

Fadil, sel nedeniyle 615 çocuğun yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "10 milyona yakın çocuk acil ve hayat kurtarıcı yardıma muhtaç. Acil tedbir alınmazsa ilerleyen haftalarda daha fazla çocuk kaybedebiliriz." dedi.

Sel sularının dinmediği yerlerde çocukların zehirli ve hastalıklı sulara yakın olduğunu vurgulayan Fadil, bu bölgelerde salgın hastalıkların yayılmasından endişe ettiklerini belirtti.

Fadil, selden etkilenen bölgelere 10 milyon dolarlık ve 145 tonluk insani yardım yolladıklarını kaydederek, "UNICEF olarak Pakistan için yardım kampanyası miktarını güncelleyerek, 173,5 milyon dolara yükselttik fakat şimdiye kadar bu miktarın yüzde 13'ü fonlandı. Hayat kurtarmak için zaman daralıyor." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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