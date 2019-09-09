UNICEF savaşlarda ölen çocuklar için 3 bin 758 okul çantasıyla "temsili mezarlık" oluşturdu
1 saat önce
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2018 yılında çatışma ve savaşlarda ölen çocukları temsil eden 3 bin 758 okul çantası ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde "temsili mezarlık" oluşturdu.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2018 yılında çatışma ve savaşlarda ölen çocukları temsil eden 3 bin 758 okul çantası ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde "temsili mezarlık" oluşturdu.
UNICEF, BM Genel Merkezi bahçesini çocuk mezarlığı haline getirerek eylül ayının son haftası yapılacak BM Genel Kurulu toplantısı için buraya gelen dünya liderlerinin dikkatini savaş ve çatışmalardaki çocuk ölümlerine çekmeyi amaçlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:15
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