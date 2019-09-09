Son Dakika Haberleri: UNICEF savaşlarda ölen çocuklar için 3 bin 758 okul çantasıyla "temsili mezarlık" oluşturdu
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UNICEF savaşlarda ölen çocuklar için 3 bin 758 okul çantasıyla "temsili mezarlık" oluşturdu

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2018 yılında çatışma ve savaşlarda ölen çocukları temsil eden 3 bin 758 okul çantası ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde "temsili mezarlık" oluşturdu.

UNICEF savaşlarda ölen çocuklar için 3 bin 758 okul çantasıyla

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2018 yılında çatışma ve savaşlarda ölen çocukları temsil eden 3 bin 758 okul çantası ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde "temsili mezarlık" oluşturdu.


UNICEF, BM Genel Merkezi bahçesini çocuk mezarlığı haline getirerek eylül ayının son haftası yapılacak BM Genel Kurulu toplantısı için buraya gelen dünya liderlerinin dikkatini savaş ve çatışmalardaki çocuk ölümlerine çekmeyi amaçlıyor.

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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:15 
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