UNICEF: Son 10 yılda çocukları hedef alan 170 bin ihlal gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Dünya UNICEF: Son 10 yılda çocukları hedef alan 170 bin ihlal gerçekleşti - Son Dakika Dünya

UNICEF: Son 10 yılda çocukları hedef alan 170 bin ihlal gerçekleşti

7 saat önce

UNICEF, 2010’dan bu yana çatışma ortamlarındaki çocukların karşılaştığı ve kayıt altına alınmış 170 bini aşkın ağır ihlalin yaşandığını bildirdi. Bu, günde ortalama 45 saldırı ya da ihlal anlamına geliyor

UNICEF: Son 10 yılda çocukları hedef alan 170 bin ihlal gerçekleşti, System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyanın birçok noktasındaki çatışmaların artması nedeniyle çocukların ağır bedeller ödemeye devam ettiğini bildirdi.


Örgüt, geçen 10 yılda çocuklara yönelik 170 bin hadisenin kayıtlara geçtiğini, bu rakamın günde en az 45 çocuğun hakkının ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.

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Birleşmiş Milletler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:02 
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