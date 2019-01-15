Son Dakika Haberleri: Unıcef: "Suriye'de 15 Çocuk Soğuk Havalar Yüzünden Öldü"

Unıcef: "Suriye'de 15 Çocuk Soğuk Havalar Yüzünden Öldü"

1 saat önce

UNICEF, Suriye'de 15 çocuğun kış şartlarına dayanamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Unıcef:
UNICEF, Suriye'de 15 çocuğun kış şartlarına dayanamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yayınladığı bir raporda Suriye'nin güneyinde bulunan Rukban kampında yaşayan 8 çocuk ve kuzey bölgesinde yaşayan 7 çocuğun sert kış şartları ve yetersiz tıbbi destek sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Raporda 15 çocuktan 13'ünün 1 yılı doldurmamış olduğu kaydedildi.

UNICEF Bölge Direktörü Geert Cappelaere ise, "Rukban'daki şiddetli soğuk ve çileli yaşam koşulları nedeniyle çocukların hayatı giderek riske giriyor. Çocuklardan biri ise doğduktan bir saat sonra öldü" ifadelerini kullandı. - ŞAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:03 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel
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