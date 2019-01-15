Unıcef: "Suriye'de 15 Çocuk Soğuk Havalar Yüzünden Öldü"
1 saat önce
UNICEF, Suriye'de 15 çocuğun kış şartlarına dayanamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.
UNICEF, Suriye
'de 15 çocuğun kış şartlarına dayanamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yayınladığı bir raporda Suriye'nin güneyinde bulunan Rukban kampında yaşayan 8 çocuk ve kuzey bölgesinde yaşayan 7 çocuğun sert kış şartları ve yetersiz tıbbi destek sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Raporda 15 çocuktan 13'ünün 1 yılı doldurmamış olduğu kaydedildi.
UNICEF Bölge Direktörü Geert Cappelaere ise, "Rukban'daki şiddetli soğuk ve çileli yaşam koşulları nedeniyle çocukların hayatı giderek riske giriyor. Çocuklardan biri ise doğduktan bir saat sonra öldü" ifadelerini kullandı. - ŞAM
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:03 Kaynak: İHA
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