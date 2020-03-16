UNICEF: Suriye'de 5 milyon çocuk yardıma muhtaç, her 10 saatte bir çocuk öldürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya UNICEF: Suriye'de 5 milyon çocuk yardıma muhtaç, her 10 saatte bir çocuk öldürülüyor - Son Dakika Dünya

UNICEF: Suriye'de 5 milyon çocuk yardıma muhtaç, her 10 saatte bir çocuk öldürülüyor

7 saat önce

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNNICEF), Suriye'de 2014 ile 2019 yılları arasında 9 bin çocuğun öldüğü ve yaralandığını bildirdi. Raporda, 'bu, her 10 saatte bir çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor' denildi

UNICEF: Suriye'de 5 milyon çocuk yardıma muhtaç, her 10 saatte bir çocuk öldürülüyor, System.String[]

Suriye'de 9 yılı geride bırakan iç savaş nedeniyle 5 milyonu ülke içinde, 2,5 milyonu komşu ülkelerde olmak üzere 7,5 milyon çocuğun acil yardıma muhtaç olduğu bildirildi.


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayımladığı rapora göre, Suriye'deki iç savaşta 2014-2019 yılları arasında 5 bin 427 çocuk hayatını kaybetti.

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Birleşmiş Milletler, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:49 
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