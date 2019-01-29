Son Dakika Haberleri: Unıcef'ten 41 Milyon Çocuk İçin 3,9 Milyar Dolar Yardım Çağrısı

Unıcef'ten 41 Milyon Çocuk İçin 3,9 Milyar Dolar Yardım Çağrısı

41 dakika önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelindeki insani krizler nedeniyle risk altında olan 41 milyon çocuğa ulaşabilmek için 3,9 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Unıcef'ten 41 Milyon Çocuk İçin 3,9 Milyar Dolar Yardım Çağrısı, System.String[]
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelindeki insani krizler nedeniyle risk altında olan 41 milyon çocuğa ulaşabilmek için 3,9 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

UNICEF'in 2019 Çocuklara İnsani Yardım Raporu'nda, Suriye, Yemen, Irak ve Bangladeş'in yanı sıra bazı Afrika ülkelerindeki milyonlarca çocuğun durumuna dikkat çekildi.

Buna göre UNICEF, 59 ülkede çatışma ve doğal afetler gibi yaşanmakta olan insani krizler nedeniyle risk altındaki 41 milyon çocuğa ulaşabilmek için 3,9 milyar dolarlık yardım çağrısı yaptı.

UNICEF Acil Durum Programı Direktörü Manuel Fontaine, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, bu yıl için en büyük yardım çağrısının yine Suriyeli çocuklar için olduğunu söyledi.

Fontaine, talep edilen yardımın 904 milyon dolarının Suriye içindeki ve komşu ülkeler Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak'taki Suriyeli çocukların ihtiyacı için harcanacağı belirtildi.

Komşu ülkelerden Suriye'ye geri dönüşlere de değinen Fontaine, sadece "gönüllü" ve "güvenli" dönüşü desteklediklerini ifade etti.

UNICEF talep edilen yardım miktarının 542 milyon dolarını dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığı Yemen, 326 milyon dolarını Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 150 milyon dolarını Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve 73 milyon dolarını da Irak'taki çocuklara yönelik kullanmayı hedefliyor.

Talep edilen fonla, 59 ülkeden 41 milyon çocuğa su temin edilmesi, eğitim imkanı sağlanması, kızamık aşısı yapılması, psikolojik destek verilmesi ve şiddetli akut beslenme sorunu yaşayan çocukların tedavisinin yapılması amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:04 Kaynak: AA

Irak, Suriye, Birleşmiş Milletler, Güncel
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