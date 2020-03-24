UNICEF'ten 6 başlıkta genç ve ergenlere Covid-19 salgınında ruh sağlığını koruma önerileri - Son Dakika
Son Dakika Dünya UNICEF'ten 6 başlıkta genç ve ergenlere Covid-19 salgınında ruh sağlığını koruma önerileri - Son Dakika Dünya

UNICEF'ten 6 başlıkta genç ve ergenlere Covid-19 salgınında ruh sağlığını koruma önerileri

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ergen ve gençlerin koronavirüs günlerinde ruh sağlığına dikkat etmeleri için 6 öneri hazırladı.

UNICEF'ten 6 başlıkta genç ve ergenlere Covid-19 salgınında ruh sağlığını koruma önerileri, System.String[]

Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de okullar ve üniversitelerde derslere ara verildi. Bu hafta ise online eğitime geçildiği için milyonlarca öğrenci ve genç evlerinde. Yetkliler de hali hazırda kendine has zorlukları olan bu kişilere evlerinde kalmalarını tavsiye ediyor. Fakat koronavirüs günlerinde uzun süre evde kalmak bu zorlukları daha da pekiştirebilir.


Peki, ergenlik yaşındakiler ve gençler (genelde 13-19 yaş arasındakiler) Covid-19 günlerinde ruh sağlığını nasıl koruyacak? Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) bu kişilerin ruh sağlığına dikkat etmeleri için 6 öneri hazırladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:32 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti         
15:24
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi         
15:08
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı         
14:55
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti         
14:47
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 22:06:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UNICEF'ten 6 başlıkta genç ve ergenlere Covid-19 salgınında ruh sağlığını koruma önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]