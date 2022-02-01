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UNICEF'ten Afrika'da kız çocuklarına lise zorunluluğu çağrısı - Son Dakika

UNICEF'ten Afrika'da kız çocuklarına lise zorunluluğu çağrısı

01.02.2022 01:11
UNICEF'ten Afrika'da kız çocuklarına lise zorunluluğu çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika'da kız çocuklarına lise eğitiminin zorunlu hale getirilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika'da kız çocuklarına lise eğitiminin zorunlu hale getirilmesi çağrısı yaptı.

UNICEF Eğitim Başkanı Saadhna Panday-Soobrayan, Nijerya'nın başkenti Abuja'da Afrika'daki kız çocuklarının eğitiminin görüşüldüğü konferansa katıldı.

Panday-Soobrayan, kıtadaki tüm kız çocuklarının 12 yıllık temel eğitimi tamamlamak için eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini belirtti.

Kıtadaki kızların işe geçiş yapmak veya eğitim ve öğretimlerini ilerletmek için gerekli olan becerileri kazanmaları gerektiğine işaret eden Panday-Soobrayan, ancak tüm kız çocuklarının lise eğitimini tamamlaması gerektiğini söyledi.

Panday-Soobrayan, "Nijerya eğitimde cinsiyet farkını kapatmada ilerleme kaydetti ancak ülkede geçiş oranlarında önemli bölgesel eşitsizlikler devam ediyor. Her iki kız çocuğundan biri ortaokula gidemiyor." dedi.

Afrika'daki Kızları Okulda Tutma kampanyasının başkanı Dr. Mairo Mandara, geleneksel ve dini liderlerin, kızların en azından ortaokulu bitirmeleri gerektiğini savunmada liderliği üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNICEF'ten Afrika'da kız çocuklarına lise zorunluluğu çağrısı - Son Dakika


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