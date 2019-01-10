Son Dakika Haberleri: Unicef'ten Fabrikadaki Çocuk Çıraklara Eğitim

Unicef'ten Fabrikadaki Çocuk Çıraklara Eğitim

1 saat önce

- UNİCEF'ten fabrikadaki çocuk çıraklara eğitim Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve UNICEF tarafından başlatılan, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı kapsamında, Manisa'daki fabrikalarda çırak olarak çalışan çocuklar eğitimden geçti Sarıgözoğlu firması Yönetim Kurulu Başkan...

- UNİCEF'ten fabrikadaki çocuk çıraklara eğitim
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve UNICEF tarafından başlatılan, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı kapsamında, Manisa'daki fabrikalarda çırak olarak çalışan çocuklar eğitimden geçti
Sarıgözoğlu firması Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Sarıgözoğlu:
"OSB bünyesinde bir çıraklık eğitim merkezi kurulması gerekiyor"

MANİSA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve UNICEF tarafından başlatılan, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı kapsamında, Manisa'daki fabrikalarda çırak olarak çalışan çocuklar eğitimden geçti.
TESK ve UNICEF Çocuk İşçiliği Temel Eğitim Programı kapsamında Manisa'ya gelen UNICEF eğitmenleri İzzet Çelik ve Nermin Adıgüzel, Manisa'da programın ilk günü çıraklık eğitim merkezindeki öğrencilere eğitim verdi. Eğitmenler programın ikinci gününde de öğretmenlere eğitim verecek.
Yunusemre Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Metin Ulu, öğretmenler ve çırak öğrencilerin katıldığı eğitimlerde, çocuk hakları ve iş ilkeleri programı anlatıldı. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına heyete bilgi veren Manisa Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Halil Kırlı yaptığı açıklamada, "Manisamızda TESK'in ve UNİCEF'in işbirliğiyle yapılan program neticesinde Çıraklık Eğitim Merkezindeki öğrencilerimize Ankara'dan gelen İzzet Hocamızla birlikte bir seminer verdik. Gençlerin geleceğiyle ilgili, girişimcilikleriyle ilgili, aile konusunda çok yararlı bir seminer oldu. Bundan sonra muhtelif mesleklerdeki 10 işyerini ziyaret edeceğiz çırakların olduğu yerde. Toplantıdaki esas amacımız buradaki çırakların mesleklerini sevdirmek ve geleceklerini daha iyi bir usta olabilmeleri, işlerini daha iyi güvence altına alabilmeleri, daha kaliteli işler yapabilmeleri ve kendilerini çok güzel yetiştirmeleri amaçlı bir seminer. Türkiye'de tahminen 15 ilde yapılan bir program. Bunlardan bir tanesi de bizim Manisa'da yapıldı. Çalışma 2 gün sürecek. İlk bölüm öğrencilere yönelik yapıldı bundan sonraki bölüm de öğretmenlere yönelik olacak. Daha sonra işyerleri ziyaret edilecek ve işyerlerinde çırakların çalıştığı ortamları görüp, eksiklikleri gidermek için çalışacağız." dedi.
Sarıgözoğlu firması çıraklık eğitim merkezi için yer konusunda destek olacak
Eğitimlerin ardından heyet, çırak olarak fabrikalarda çalışan gençlerle bir araya geldi. Heyetle buluşan Sarıgözoğlu firması Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Sarıgözoğlu, Manisa OSB bünyesinde bir çıraklık eğitim merkezi kurulması gerektiğini ve yer konusunda da destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Manisa'da OSB tarafından kurulan MOSTEM Lisesi'nin de Türkiye örnek gösterildiğini kaydeden Sarıgözoğlu, "Biz bünyemizde çıraklık eğitim merkezi kurduk, ancak her firma kendisi çıraklı eğitim merkezi kuramaz. Biz bu konuda yardımcı olmaya hazırız. Manisa'da MOSTEM var, Milli Eğitim Bakanı bu okulu örnek gösterdi." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:37 Kaynak: İHA

Yerel
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