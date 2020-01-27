UNICEF'ten Husilerin esir çocukları serbest bırakmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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UNICEF'ten Husilerin esir çocukları serbest bırakmasına ilişkin açıklama

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Husilerin savaş cephelerinde esir aldıklarını iddia ettikleri 64 çocuğu serbest bırakmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

UNICEF'ten Husilerin esir çocukları serbest bırakmasına ilişkin açıklama, System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Husilerin savaş cephelerinde esir aldıklarını iddia ettikleri 64 çocuğu serbest bırakmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

UNICEF Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Husilerin, askeri operasyonlar sırasında esir aldıklarını öne sürdükleri 64 çocuğu serbest bırakmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Nyanti, bu adımın, Husilerin, çocukların çatışmalarda kullanılmaması ve militarize edilmemesi yönündeki eylem planını imzalamasıyla devam etmesini umduğunu ifade etti.

Husi yetkili Abdulkadir el-Murteda da, harekete bağlı El-Mesire kanalına yaptığı açıklamada, "düşman güçlerinin" (hükümet ve koalisyon güçleri) savaş cephelerinde çocukları militarize ettiğini ileri sürerek, bunlardan "esir aldıkları" 64 çocuğu serbest bıraktıklarını belirtti.

Murteda, çocukların UNICEF gözetiminde topluma entegre edileceğini kaydetti.

Yemen hükümeti ya da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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