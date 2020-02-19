UNICEF'ten "Nijer'deki insani kriz, 2020'de 2,9 milyon kişiyi etkileyecek" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel UNICEF'ten 'Nijer'deki insani kriz, 2020'de 2,9 milyon kişiyi etkileyecek' uyarısı - Son Dakika

UNICEF'ten "Nijer'deki insani kriz, 2020'de 2,9 milyon kişiyi etkileyecek" uyarısı

7 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonundan (UNICEF), Nijer'de bu yıl 1,6 milyonu çocuk olmak üzere 2,9 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağı bildirildi.

UNICEF'ten

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonundan (UNICEF), Nijer'de bu yıl 1,6 milyonu çocuk olmak üzere 2,9 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağı bildirildi.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Çad Gölü havzasında sivillere yönelik saldırıların Diffa bölgesinde 263 bin kişiyi, Burkina Faso ve Mali sınırları boyunca artan güven sorunlarının da Tillaberi ve Tahoua kentlerinde en az 78 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

"Yarısından fazlasını çocukların oluşturduğu neredeyse 3 milyon kişi, güvensizlik, kötü beslenme, tekrarlayan salgınlar, seller, kuraklık ve yerinden olma gibi risklerle karşı karşıya ve insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, merkez Sahel bölgesinde güvenlik sorunlarının rahatsız edici bir hızla arttığı, kadın ve çocukların şiddetin ilk kurbanları olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülkede süren insani krizin 2020'de 1,6 milyonu çocuk olmak üzere 2,9 milyon kişiyi etkileyeceği belirtilerek, bu kişilere yardım ulaştırılması için 59,4 milyon dolara gereksinim duyulduğuna işaret edildi.

Şiddet ve ordu operasyonlarındaki artışın, insani yardım görevlilerinin çatışma bölgelerindeki nüfusa erişimini engellediği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, Nijer, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:08 Kaynak: AA
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