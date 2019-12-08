Son Dakika Haberleri: UNICEF Türkiye: "Çocuk hakları konusunda dünyanın birçok noktasında eksiklikler bulunuyor"
Son Dakika Güncel UNICEF Türkiye: 'Çocuk hakları konusunda dünyanın birçok noktasında eksiklikler bulunuyor' - Son Dakika

UNICEF Türkiye: "Çocuk hakları konusunda dünyanın birçok noktasında eksiklikler bulunuyor"

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, çocuk hakları konusunda dünyanın farklı birçok noktasında eksiklikler olduğunu söyledi.

UNICEF Türkiye:

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, çocuk hakları konusunda dünyanın farklı birçok noktasında eksiklikler olduğunu söyledi.

Duamelle, Ankara Düşünce Atölyesi (ADA) tarafından düzenlenen "Çocuk Hakları: 30. Yılında Çocuk Haklarına Dair Sözleşme" konulu söyleşide yaptığı konuşmada, dünyadaki çocuk hakları çalışmaları konusunda çok çaba sarf edildiğini, bunun sonucunda da önemli tecrübeler kazanıldığını söyledi.

Bugüne kadar kaydedilen ilerlemelerin yeterli olmadığını vurgulayan Duamelle, şunları kaydetti:

"Çocuk hakları konusunda hala dünyanın farklı birçok noktasında eksiklikler bulunuyor. Bu eksikliklerin tam anlamıyla yerine oturması adına devamlı çaba sarf edilmesi lazım. Elde edilen yeni kaynaklarla, çocuk hakları sözleşmesinde yer alan maddelerin her ülkede her unsuruyla aynı oranda hayata geçirildiğinden emin olmak adına seferber olmak gerekiyor. Çocuk hakları sözleşmesinde geçtiği üzere çocuklar için tüm hakların tayin edilebilmesi için çaba sarf ediyoruz."

Türkiye'nin çocuk hakları çalışmalarında UNICEF'i desteklediğini vurgulayan Duamelle, "Türkiye'deki genç nüfus çok aktif, biz bu enerjinin harekete geçirilmesi ve daha aktif kullanılması için sivil toplum örgütlerine destek veriyor ve gençlerle çalışıyoruz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi
Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan il Antalya oldu Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi 3 çocuk annesi, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 22:14:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UNICEF Türkiye: "Çocuk hakları konusunda dünyanın birçok noktasında eksiklikler bulunuyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]