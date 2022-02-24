UNICEF, Ukrayna'daki 7,5 milyon çocuğun hayatından "derin endişe" duyuyor - Son Dakika
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UNICEF, Ukrayna'daki 7,5 milyon çocuğun hayatından "derin endişe" duyuyor

24.02.2022 13:03
UNICEF, Ukrayna'daki 7,5 milyon çocuğun hayatından "derin endişe" duyuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin 7,5 milyon çocuğun yaşamı için "acil bir tehdit oluşturmasından" derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin 7,5 milyon çocuğun yaşamı için "acil bir tehdit oluşturmasından" derin endişe duyulduğunu bildirdi.

UNICEF'in Amerikalı Genel Direktörü Catherine M. Russell yazılı açıklamasında, temas hattından yapılan yoğun saldırıların Ukrayna'daki su şebekeleri ve eğitim tesislerine zarar verdiğini belirtti.

Çatışmaların sona ermemesi durumunda on binlerce ailenin yerinden edilebileceğine ve insani ihtiyaçların dramatik şekilde artacağına dikkati çeken Russel, "UNICEF, Ukrayna'da tırmanışa geçen düşmanlıkların ülkedeki 7,5 milyon çocuğun yaşamı ve esenliği için acil bir tehdit oluşturmasından derin endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

Russel, UNICEF'in çocuklar için hayat kurtaran programları yaygınlaştırmak için Ukrayna'nın doğusunda çalışmalar yürüttüğünü, ayrıca çocuklara psiko-sosyal bakım sağladıklarını aktardı.

Son 8 yıldır devam eden çatışmaların, temas hattının her iki tarafındaki çocuklara derin ve kalıcı zararlar verdiğini vurgulayan Russel, "Ukraynalı çocukların şimdi acil olarak barışa ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Russel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in acil ateşkes çağrısını yinelediklerini belirterek, su ve sanitasyon sistemleri, sağlık kuruluşları ve okullar da dahil olmak üzere çocukların doğrudan bağımlı olduğu temel altyapıya saldırılmamasını istedi.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNICEF, Ukrayna'daki 7,5 milyon çocuğun hayatından 'derin endişe' duyuyor - Son Dakika


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