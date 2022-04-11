UNICEF: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti - Son Dakika
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UNICEF: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti

11.04.2022 20:18
UNICEF: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ukraynalı çocukların üçte ikisinin Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle evlerini terk ettiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ukraynalı çocukların üçte ikisinin Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle evlerini terk ettiğini açıkladı.

UNICEF Acil Durum Programları Direktörü Manuel Fontaine, Ukrayna'ya ziyaretinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine brifinginde, 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta 142 çocuğun hayatını kaybettiğini, 229 çocuğun ise yaralandığını söyledi.

Ukrayna'da kaldığı tahmin edilen 3,2 milyon çocuğun yarısının yeteri kadar gıdaya erişimi olmadığından endişe duyduklarını belirten Fontaine, altyapılara saldırılar nedeniyle 1,4 milyon kişinin ise suya erişimi olmadığını vurguladı.

Mariupol ve Herson kentlerinde ise durumun çok daha kötü olduğuna dikkati çeken Fontaine, ülke genelinde okulların kapalı olmasının ise 5,7 milyon öğrenciyi etkilediğini ifade etti.

Tecavüz ve cinsel şiddet iddiaları artıyor

BM Kadın Birimi Ukrayna Direktörü Sima Bahous ise tecavüz ve cinsel şiddet iddialarının arttığına işaret ederek, bu iddialara ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield de Ukraynalı mültecilerin yüzde 90'ının kadın ve kız çocukları olduğunu, yerel yetkililere göre Ukraynalı bazı kadın ve kız çocuklarının Rus askerlerinin tecavüzünden kaçmak için saçlarını kısa kestiğine dikkati çekti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise söz konusu iddiaların Rus güçlerini "itibarsızlaştırmaya" yönelik "yalanlar" olduğunu öne sürdü.

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Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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