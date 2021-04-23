UNICEF ve Türkiye Belediyeler Birliğinden "Çocuk Dostu Şehirler Etkinliği" - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları kapsamında "Çocuk Dostu Şehirler Etkinliği" düzenlendi.

Çevrim içi gerçekleştirilen etkinliğe, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile panelistler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda bir konuşma yapan UNICEF Türkiye Temsilcisi de Dominicis, çocuk dostu kentleri konuşup tartışmak için bugünden daha iyi bir gün olamayacağını belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Dünya nüfusunun yarısının oldukça yoğun nüfuslu büyük kentlerde yaşadığını belirten de Dominicis, çocukların hassasiyetlerinin geliştirilmesi ve kentsel hizmetlerin onların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

De Dominicis, kentlerin güvenliği, kapsayıcılığı, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği gibi konuların önem arz ettiğini vurgulayarak, "Çocukların da bir parçası olduğu en kırılgan gruplar, tüm bu süreçler ilerlerken göz önüne alınmalı." dedi.

Pek çok devlet, hükümet ve belediyenin, 11. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden birisinin yerel boyuta taşıma hususunda taahhütlerde bulunduğunu hatırlatan de Dominicis, kentlerin ekonomik büyümenin en büyük kaynağı olduğu gibi kırılganlıkları ve adaletsizlikleri de bünyesinde barındırdığını vurguladı.

De Dominicis, UNICEF Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi'nin bu gibi zorluklarla baş edebilmek için çocuk haklarının farkında olarak kentleşen bir dünyada Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Konvansiyonu'nu bir temel olarak kullanıp, faaliyetlerin şekillendirilmesine yol vermeye çalıştığına dikkati çekti.

Türkiye'nin nüfusunun 18 milyonu ile Türkiye'ye gelen 4 milyondan fazla Suriyelinin 1,6 milyonunun çocuklardan oluştuğunu aktaran de Dominicis, bu durumun kamu hizmetlerine ve yerel idarelere ihtiyacı artırdığını kaydetti.

De Dominicis, "Türkiye'deki stratejik ortaklarımızla, Belediyeler Birliği, AB ile amaçladığımız şekilde kentleri çocuklara ve gençlere hizmet verebilecek şekilde çocukların ihtiyaçlarının görüldüğü, seslerinin duyulduğu, bakılıp büyütüldüğü yerlere getirme noktasında kararlılığımızı büyük bir mutlulukla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Çocukları iyi dinlemek, katkılarını ciddiye almak gerekiyor"

Büyükelçi Meyer-Landru da yaptığı değerlendirmede, her çocuğun potansiyelini ortaya koyacak şekilde büyümesi gerektiğini söyledi.

Meyer-Landrut, "Mart itibarıyla çocuk haklarıyla alakalı kapsamlı bir strateji, Avrupa Komisyonu'ndan geçmiş ve böylece 'Avrupa Çocuk Belgesi' oluşmuştur." diye konuştu.

Her iki inisiyatifin vatandaşlar, paydaşlar ve en önemlisi on binden fazla çocukla istişare içerisinde yürütüldüğünü belirten Meyer-Landrut, çocuk katılımının ne kadar önemli olduğundan bahsetti.

Çocuklar için ne yapılacaksa onlarla gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Meyer-Landrut, yaşlarına bakılmaksızın çocuklar ve gençlerin toplumun geleceğine ve geliştirilmesine büyük katkı sunabileceğini vurguladı.

Meyer-Landrut, "Çocukları iyi dinlemek ve katkılarını ciddiye almak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gençlerin sesinin yeterince duyulduğuna inanmadıklarını belirten Meyer-Landrut, çocukların aktif katılımını sağlayabilmek için bu anlamda daha fazla şey yapılması gerektiğini kaydetti.

Meyer-Landrut, "Kent hayatının her bir alanını çocuk dostu hale getirebilmek önemli." değerlendirmesinde bulundu.