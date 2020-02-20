UNICEF, Yemen'de 19 çocuğun öldürüldüğünü doğruladı - Son Dakika
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UNICEF, Yemen'de 19 çocuğun öldürüldüğünü doğruladı

7 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in kuzeydoğusundaki El-Cevf kentinde düzenlenen hava saldırılarında 19 çocuğun hayatını kaybettiğini doğruladı.

UNICEF, Yemen'de 19 çocuğun öldürüldüğünü doğruladı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in kuzeydoğusundaki El-Cevf kentinde düzenlenen hava saldırılarında 19 çocuğun hayatını kaybettiğini doğruladı.

UNICEF Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen'de barışın ufukta olduğunu umuyorduk ancak son birkaç hafta içinde endişe verici bir şekilde gerginliğin tırmandırılması ülkedeki çocukların çatışmaların yükünü taşımaya devam ettiğini sert bir şekilde hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Nyanti, açıklamasında "Ne yazık ki Cevf kentine yönelik son saldırıda 19 çocuğun öldüğünü ve 18 çocuğun yaraladığını doğruladık." ifadelerine yer verdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 15 Şubat'ta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı savaş uçaklarının El-Cevf ilinde düzenlediği hava saldırısında 35 sivilin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi yönetime bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadıri, aynı gün El-Mesire kanalına yaptığı açıklamada, halkın gece Cevf iline bağlı El-Maslub ilçesinde düşürülen savaş uçağının enkazı etrafında toplandığı sırada koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediğini belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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