UNICEF, Yemen'in Marib ilindeki yaklaşık 8 bin sığınmacıya gıda dışı yardım dağıttı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in Marib ilindeki yaklaşık 8 bin sığınmacıya gıda dışı çeşitli yardım malzemeleri dağıtıldığını duyurdu.

UNICEF'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marib'deki sığınmacı aileler, güvenlik ve yardım arayışı içinde bir kamptan diğerine geçiyor. Yeni sığınmacı kampı Es-Sümeyye'deki yaklaşık 8 bin sığınmacının acil ihtiyaçlarına destek için UNICEF devreye girdi." ifadelerine yer verildi.

Kampa 133 bin metreküp temiz su, 1330 temizlik malzemesi ve 78 portatif tuvaletin temin edildiği belirtilen açıklamada ayrıca 22 portatif tuvaletin daha kurulması için çalışmaların sürdüğü ve bölgede 13 su dağıtım noktası kurulduğu bilgisi verildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Yemen hükümeti, kentteki çatışmalar nedeniyle eylül ayından bu yana yaklaşık 100 bin kişinin sığınmacı durumuna düştüğünü açıklamıştı.