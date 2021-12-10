UNICEF, Yemen'in Marib kentindeki yeni iç göçmenler için yardımlarının kapsamını genişletti - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in Marib kentinde çatışmalar nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek iç göçmen durumuna düşen yeni kişiler için yardımlarının kapsamını genişlettiğini açıkladı.

UNICEF'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ve yerel yardım kuruluşlarının son zamanlarda Marib'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çağrılarının arttığı belirtildi.

Açıklamada, ortaklarının desteğiyle UNICEF'in, Marib'de yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda bırakılan yeni kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için yardımların kapsamını genişlettiği aktarıldı.

Mobil kliniklerin, yerinden edilmiş çocuklara ve ailelerine entegre sağlık ve beslenme hizmetleri sağlamak üzere onlar için yeni kurulan kamplarda görev yaptığı kaydedilen açıklamada, her çocuğun sağlıklı yaşam hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Marib Vali Yardımcısı Abdurabbuh Miftah, geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Marib'in güney bölgelerinde yaşarken Husi milisler tarafından yakın zamanda yerinden edilen binlerce aile var. Bu aileler hala açık alanda yaşıyor ve insan yaşamının en temel gereksinimlerinden yoksun." ifadelerini kullanmıştı.

Marib'deki çatışmalar insani krizi artırıyor

UNICEF'ten 28 Kasım'da yapılan açıklamada, Yemen'in Marib ilindeki yaklaşık 8 bin sığınmacıya gıda dışı çeşitli yardım malzemeleri dağıtıldığı duyurulmuştu.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşırken, göç dalgası da sürüyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), eylül ayından bu yana Marib'de 45 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi ise aynı dönemde yerinden edilenlerin sayısını yaklaşık 100 bin olarak açıklamıştı.

Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen binlerce sivil, halihazırda son derece zor insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. BM, söz konusu sivillerin acil yardıma muhtaç olduğunu belirtiyor.