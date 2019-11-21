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UNICEF, YPG/PKK'nın hapiste tuttuğu çocukların akıbetini araştırıyor
6 saat önce
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye Temsilcisi Fran Equiza, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki cezaevlerinde en az 250 çocuğun bulunduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:47 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye Temsilcisi Fran Equiza, Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın kontrolündeki cezaevlerinde en az 250 çocuğun bulunduğunu belirtti.
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