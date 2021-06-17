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Unico Sigorta'dan İlham Saner eğitim bursuna destek - Son Dakika

Unico Sigorta'dan İlham Saner eğitim bursuna destek

17.06.2021 10:03
Unico Sigorta'dan İlham Saner eğitim bursuna destek, System.String[]

Unico Sigorta, İlham Saner Eğitim Bursu'na verdiği destekle yeni mezun öğrencilerin Temel Sigortacılık Eğitim Programı'na katılmaları için burs sağlayacak.

Unico Sigorta, İlham Saner Eğitim Bursu'na verdiği destekle yeni mezun öğrencilerin Temel Sigortacılık Eğitim Programı'na katılmaları için burs sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisan ayında hayata veda eden, sigorta sektörünün duayenlerinden ve Aksigorta Kurucu Genel Müdürü İlham Saner anısına başlatılan eğitim bursu kapsamında, Aksigorta ve Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) iş birliği ile TSEV'in Temel Sigortacılık Eğitim Programı'nın 39. dönemi için, 10 yeni mezuna eğitim bursu verilecek.

Unico Sigorta da bu anlamlı projeye, geçen ay çıkarılan İlham Saner'in Bir Hayat Böyle Geçti adlı kitabından 200 adet satın alarak destek veriyor.

Firma tarafından satın alınan kitapların tüm geliri TSEV'e yeni mezun öğrencilerin tam burslu olarak sigortacılık eğitimi almaları için aktarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unico Sigorta Genel Müdürü A.Sertem Demir, İlham Saner'in Türk sigortacılığı için önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirterek, sigorta üstadının adının bir burs vasıtasıyla yaşatılması, aynı zamanda sektöre eğitimli ve nitelikli istihdam sağlanması için katkı sunmanın kendileri için onur kaynağı olduğunu kaydetti.

Demir, "Hem kitabın yayınlanması hem de bursun başlatılması için öncülük eden Aksigorta'ya şirketim ve şahsım adına teşekkür ederim. İlham Saner, Türk sigorta sektörünü yükseltmek için 67 sene, yani bir ömür ter dökmüş bir büyüğümüzdü. Onun adının uzun yıllar boyu öğrencilere destek olarak yaşatılması en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Aksigorta, Sigorta, Nisan, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Unico Sigorta'dan İlham Saner eğitim bursuna destek - Son Dakika Ekonomi


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