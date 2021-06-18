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Unico Sigorta "Sektörlerin Geleceği-Fırsatlar ve Riskler" webinarı - Son Dakika

Unico Sigorta "Sektörlerin Geleceği-Fırsatlar ve Riskler" webinarı

18.06.2021 15:25
Unico Sigorta

Unico Sigorta Genel Müdürü Ahmet Sertem Demir, "İyi denetlenen, güçlü sermaye ile güvence sunan bir sektör olarak teknolojinin nimetlerinden daha iyi faydalanırsak, kalıcı ve uzun vadeli büyümeyi yakalarız." dedi.

Unico Sigorta Genel Müdürü Ahmet Sertem Demir, "İyi denetlenen, güçlü sermaye ile güvence sunan bir sektör olarak teknolojinin nimetlerinden daha iyi faydalanırsak, kalıcı ve uzun vadeli büyümeyi yakalarız." dedi.

Demir, Unico Sigorta'nın Fast Company iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Sektörlerin Geleceği-Fırsatlar ve Riskler" başlıklı webinarda yaptığı konuşmada, Unico Sigorta'nın geçmişinde yapısal sorunların bulunduğunu, 2019 yılının sonunda şirkette sermayedar değişimi olduğunu ve 2020'nin başında şu anki yönetim ekibinin göreve geldiğini söyledi.

Şirketin stabil bir karlılık rayına oturduğunu ifade eden Demir, Türkiye'de sigorta şirketlerinin stratejilerinin birbirine benzer olduğunu, şirketlerin üzerlerinde özellikle oto dışı branşlarda çok az risk taşıyarak iş yaptığını, bunun sigortacılık ruhunu öldürdüğünü düşündüğünü aktardı.

Demir, şirketi devraldıklarında 4 bölgenin bulunduğunu, şu anda 9 bölge temsilciliğiyle hizmet verdiklerini belirterek, 71 ilde acentelerinin bulunduğunu, 2022 sonunda her ilde bir temsilciliğinin olmasını istediklerini dile getirdi.

Kasko tarifelerinin yenilendiğini, temmuz ya da ağustos aylarında daha büyük prim üretimleri yapabilecekleri bireysel kasko tarifesi oluşturduklarını anlatan Demir, "Unico Sigorta'nın sağlık sigortası konusunda bir ivme yakaladığını sektör neticelerinde görebiliyorsunuz. Mayıs sonu itibarıyla şirketimiz sağlık üretiminde ilk 10'a girmiş olacak. Bu da stratejik hamle anlamına geliyor. Oto dışı üretim anlamında yeni alanlara gireceğiz." diye konuştu.

Demir, şirketin hem teknik hem de mali anlamda önemli başarı yakaladığına dikkati çekerek, "745 milyon liralık prim üretiminin karşılığında şirketimiz 106 milyon lira net kar elde etti." dedi.

Salgın sürecinde sigorta sektörünün sosyal sorumluluk anlamında iyi bir sınav verdiğini ifade eden Demir, sigortacılar açısından bu dönemin finansal olarak pozitif olduğunu aktardı.

Demir, sigortacılığın bu yıl ve gelecek yıl nominal anlamda yüzde 25 büyümesini beklediğini belirterek, salgın sürecinde her alanda online satış artarken, sigorta sektöründe online satışların artmadığını, müşteriye direkt hizmet veren aracıların teknolojiye yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Sigortacılığa güven arttıkça sektörün büyüdüğünü anlatan Demir, "İyi denetlenen, güçlü sermaye ile güvence sunan bir sektör olarak teknolojinin nimetlerinden daha iyi faydalanırsak, kalıcı ve uzun vadeli büyümeyi yakalarız." değerlendirmesinde bulundu.

"Konut sektörü en büyük ihracatçı sektörlerden birisi ama kimse farkında değil"

Webinar kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise salgın sürecinde gayrimenkul sektörünün doğrudan negatif etkilendiğini söyledi.

Elmas, 2020'ye toparlanma yılı olması ümidiyle başladıklarını anlatarak, "Sur Yapı olarak Çin'e sattığımız ürünlerde bir istisna yaşadık. Biz salgından geçerken onlar toparlanmak üzereydi. Çin'e dijital konut satış yaparak bizim açımızdan bir miktar nefes alma imkanı oldu. Bu süreçte Türkiye'nin en cazip konut kredileri kampanyalarıyla 2 ay kadar önemli bir ivme oluşmuştu." diye konuştu.

Kasım 2020'den bu yana satışların çok aşağılara indiği bir süreci yaşadıklarını ifade eden Elmas, her şeye rağmen işleri durdurmadıklarını vurguladı.

Elmas, salgın sürecinde vatandaşlık için Çin'den dijital olarak konut alanların olduğunu anlatarak, "Yabancıya konut satışları arttı. Konut sektörü ülkenin en büyük ihracatçı sektörlerinden birisi ama kimse farkında değil. Geçen yıl 5,4 milyar dolarlık konut satmışız. Özellikle son 1 yılda yabancıya satış yüzde 50'ler civarında. Genel anlamda bakıldığında İstanbul'da şu anda birinci el konut satışlarının neredeyse yarısı yabancıya yapılıyor." dedi.

Altan Elmas, yapı sektörü için en önemli fırsat başlığının kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı.

"İleriye dönük rezervasyonlar gayet iyi görünüyor"

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane de havacılık sektörünün salgın sürecinden en negatif etkilenen sektörlerden biri olduğunu anımsatarak, bu yıla iyi başlamadıklarını, ancak sektör olarak enseyi karartmadıklarını söyledi.

İleriye dönük baktıklarında rezervasyonların gayet iyi göründüğünü belirten Nane, "Rus heyeti şu an Türkiye'de oradan da çıkacak olumlu sonuç ile Rusya'nın açılması, Fransa, İngiltere ve Avrupa'daki diğer hareketlenmeler bu yazın iyi geçmesini sağlayacak. Geçen sene gerek ülkemizde gerekse dünyada havacılık sektörü yarıdan fazla yolcusunu kaybetti. İleriye dönük ümitliyiz ve ileriye dönük yapılan rezervasyonlar bu ümidimizi besleyen ana kaynak olarak karşımıza çıkıyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de sağlık açısından kaynaklar, çevre ülkelerden çok daha iyi"

Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti ise kurum olarak salgın öncesi başlamış yatırımları tamamlayıp hizmete açtıklarını belirterek, şu anda aşılama sürecinin yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'de sağlık açısından kaynakların çevre ülkelerden çok daha iyi olduğunu gördüklerini ifade eden İstiroti, devletin sağlığa yaptığı yatırımlarla da büyümenin belli bir ivme ile devam edeceğini söyledi.

İstiroti, Türkiye'de şu anda hastaneye gelen insanların tedavi edildiğini, ancak online görüşmelerin ve sağlık sigortasının destek verdiği, e-reçetenin ve online muayenenin kabul gördüğü yabancı ülkelerde binaya gelmeden hastaların birinci basamak hizmetlerinin halledildiğini anlatarak, "Sağlık Bakanlığı tarafında bu konuda mevzuat hazırlanıyor. Bizim de isteğimiz, videoklinik veya çeşitli platformlar üzerinden hastane yazılımıyla entegre şekilde online görüşmelerin ve evlere yollanacak muayene ekiplerinin, birinci basamak hizmetleri sunarak hizmetlerin kapasitesini artırabilmek. Türkiye'nin de buna dönmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Alman fütürist yazar Sven Gabor Janszky de global sektörel trendlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Sigorta, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Unico Sigorta 'Sektörlerin Geleceği-Fırsatlar ve Riskler' webinarı - Son Dakika


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