UniCredit, İtalya'da 6 bin çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi UniCredit, İtalya'da 6 bin çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika Ekonomi

UniCredit, İtalya'da 6 bin çalışanını işten çıkaracak

12 dakika önce

UniCredit, İtalya'da 6 bin çalışanını işten çıkarmak için sendikalarla görüşmelere başladı.

UniCredit, İtalya'da 6 bin çalışanını işten çıkaracak, System.String[]

UniCredit, İtalya'da 6 bin çalışanını işten çıkarmak için sendikalarla görüşmelere başladı.

İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli istifa etti
Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor Şartlı Eğitim Yardımı'ndan faydalanan öğrencilere 173 milyon lira ödeme yapıldı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:01:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UniCredit, İtalya'da 6 bin çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]