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UniCredit, İtalya'da 6 bin çalışanını işten çıkaracak
12 dakika önce
UniCredit, İtalya'da 6 bin çalışanını işten çıkarmak için sendikalarla görüşmelere başladı.
UniCredit, İtalya'da 6 bin çalışanını işten çıkarmak için sendikalarla görüşmelere başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:48
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