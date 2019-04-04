Unicredit'ten Commmerzbank İçin Satınalma Teklifi Hazırlığı
1 saat önce
– UniCredit, Commerzbank ve Deutsche Bank'ın birleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması durumuna karşılık, bir satın alma teklifi hazırladığını duyurdu.
– UniCredit, Commerzbank
ve Deutsche Bank
'ın birleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması durumuna karşılık, bir satın alma teklifi hazırladığını duyurdu. Almanya
'nın iki büyük bankasını birleşme görüşmelerini yakında izleyen İtalyan bankası UniCredit'in, görüşmelerin başarısız olması halinde, Commerzbank'ın çoğunluk hissesini satın alarak sahip olduğu Alman bankası HypoVereinsbank ile birleştirmeyi planladığı ve birleşen iki bankanın yine Almanya merkezli olacağı anca UniCredit'in merkezi Milan
'ı değiştirmeyeceği duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: DHA
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