ÜniEsEs'ten Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜniEsEs'ten Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika

ÜniEsEs'ten Rektör Çomaklı'ya ziyaret

6 saat önce

Üniversiteli Eskişehirsporlular (ÜniEsEs) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ak ve Anadolu üniversitesi ÜniESES Temsilci Başkanı Batuhan Akpınar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

ÜniEsEs'ten Rektör Çomaklı'ya ziyaret, System.String[]

Üniversiteli Eskişehirsporlular (ÜniEsEs) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ak ve Anadolu üniversitesi ÜniESES Temsilci Başkanı Batuhan Akpınar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.


Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette ÜniESES temsilcileri Rektör Çomaklı ile olası işbirliklerini konuştu. Ziyaret sonrasında ÜniESES temsilcileri Rektör Çomaklı'ya ÜniESES atkısı hediye etti.


Rektör Çomaklı: "Anadolu Üniversitesi ve Eskişehirspor şehir için çok önemli "


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ziyarete dair görüşlerini şöyle paylaştı:


"Hem Eskişehirspor hem de 60 yıllık geçmişi ile Anadolu Üniversitesi bu şehir için büyük önem arz ediyor. Biz, Eskişehirspor için yoğun bir çalışma sürecinden sonra büyük emeklerle bir öğrenci kulübü oluşturduk. Eskişehirspor'u, Anadolu Üniversitesi içerisinde uzun zaman sonra hak ettiği noktada göreceğiz. Bu kulüple birlikte Anadolu Üniversitesi'nde Eskişehirspor temsil edilecek. Ayrıca Eskişehirspor'a sezon içerisinde başarılar diliyorum. " - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
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