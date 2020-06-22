UNIFIL'den İsrail'e, "Lübnan'a yönelik sınır ihlallerine son verme" çağrısı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı Stefano Del Col, İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlallerine son vermesi çağrısında bulundu.

UNIFIL Komutanı Del Col, Lübnan resmi ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, İsrail uçaklarının, Lübnan semalarındaki uçuşlarıyla ülke egemenliği ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasındaki hareketliliğinde yaşanan artışın UNIFIL tarafından fark edildiğini aktaran Del Col, "Lübnan egemenliği ve BMGK'nin 1701 sayılı kararına aykırı olan bu ihlaller, gerginliğin artmasına yol açıyor." dedi.

Del Col, İsrail'in devam eden ihlallerinin UNIFIL'in iki ülke arasındaki sınır bölgesinde güven ve istikrarı koruma yönündeki çabalarını da sekteye uğrattığına işaret ederek, İsrail'e söz konusu ihlallere son verme çağrısını yineledi.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, birkaç hafta önce İsrail'in 2019'da ve bu yılın ilk 5 ayında ülkesine yönelik ihlallerine dair şunları söylemişti:

"İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik 2019'daki ihlallerinin sayısı, 178'i kara sınırı, 739'u deniz sınırı ve 1373'ü de hava sahası olmak üzere toplam 2 bin 290 olarak kayıtlara geçti. İsrail, bu yılın ilk 5 ayında ise kara sınırında 374, deniz sınırında 386 ve hava sahasında 250 kez Lübnan egemenliğini ihlal etti."