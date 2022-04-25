UNIFIL'den İsrail-Lübnan sınırında sükunet çağrısı - Son Dakika
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UNIFIL'den İsrail-Lübnan sınırında sükunet çağrısı

25.04.2022 15:17
UNIFIL'den İsrail-Lübnan sınırında sükunet çağrısı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail-Lübnan sınırında itidal ve sükunet çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail-Lübnan sınırında itidal ve sükunet çağrısında bulundu.

UNIFIL'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, gece yarısından sonra sabahın ilk saatlerinde Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı, İsrail'in de buna onlarca atışla karşılık verdiği belirtildi.

UNIFIL Misyon Başkanı ve Komutanı Tümgeneral Aroldo Lazaro'nun, bu çalkantılı durumda tansiyonu yükseltmeme ve sükunet çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca UNIFIL'in roket atılması ve açılan karşı ateşle ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyine 50 top mermisi isabet etti

Öte yandan Lübnan ordu komutanlığına bağlı yönlendirme müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki bazı bölgelerin İsrail topçu birlikleri tarafından bombalandığı bildirildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediği belirtildi.

Söz konusu bölgelere yaklaşık 50 top mermisi isabet ettiği, yine güneydeki Tayr Harfa, En-Nakura, Şeyhın ve Bidyas beldelerine de yaklaşık 40 ışık bombası atıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ordu birliklerinin El-Kalila bölgesi çevresinde fırlatılmak üzere hazırlanmış iki adet 122 milimetrelik Grad roketi tespit ettiği ve bunların etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Lübnan ordusunun, olayı UNIFIL ile koordineli olarak takip ettiği belirtildi.

Lübnan-İsrail sınırındaki gerginlik

İsrail ordusu, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine bir roket atıldığını duyurmuştu. Söz konusu roketin İsrail'de bir açık alana düştüğü belirtilmişti.

İsrail ordusu bir sonraki açıklamasında da söz konusu roket saldırısına karşılık İsrail topçu birliklerinin Lübnan'daki bazı hedefleri vurduğunu bildirmişti.

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Birleşmiş Milletler, İsrail, Lübnan, Roket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNIFIL'den İsrail-Lübnan sınırında sükunet çağrısı - Son Dakika


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