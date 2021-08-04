UNIFIL'den karşılıklı roket ve topçu atışlarının olduğu Lübnan-İsrail sınırında "tansiyonu düşürme" çağrısı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket atışı ve Tel Aviv'in buna karşılık vermesi üzerine gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırında "tansiyonu düşürme" çağrısında bulundu.

UNFIL'den yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde Lübnan'dan İsrail'e en az 2 roket atıldığı ve İsrail'in de buna topçu ateşiyle karşılık verdiği ifade edildi.

UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col'un taraflarla iletişime geçtiği ve özellikle Beyrut Limanı'ndaki patlamanın birinci yılında tansiyonun yükseltilmemesi için sükunet çağrısı yaptığı aktarılan açıklamada, UNIFIL'in ivedilikle sahada gerekli adımları atması ve Mavi Hat boyunca güvenliğin güçlendirilmesini garantilemek için Lübnan ordusuyla çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatılabilmesi için öncelikle bölgede yeniden istikrarın sağlanması gerektiği vurgulandı.

Lübnan ordusu: İsrail, 92 topçu atışı gerçekleştirdi

Öte yandan Lübnan ordusu da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki bir bölgeden "işgal altındaki Filistin topraklarına" düzenlenen roket atışından sonra İsrail ordusunun sınır bölgesindeki Lübnan beldelerine 92 topçu atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde İsrail bombardımanı nedeniyle yangın çıktı

İsrail ordusunun topçu atışları sonrası bölgede yangınların çıktığı ve devriyelerin başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca roket atışı yapanlarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ın güneyinde yer alan Hebariye ve Şeba bölgeleri arasında yangın çıktığını duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 3 roket atıldığını, bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü bildirmişti. Buna karşılık olarak İsrail ordusunun Lübnan tarafına topçu atışı yaptığı kaydedilmişti.