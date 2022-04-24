UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı Mugge'den TCG YILDIRIM firkateynine ziyaret - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tuğamiral Andreas Mugge, TCG YILDIRIM firkateynini ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaretten fotoğraflara yer verilerek, "UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tuğamiral Andreas Mugge, 19 Nisan'da görev kuvvetinde bulunan TCG YILDIRIM firkateynimizi ziyaret etti." ifadeleri kullandı.
Kaynak: AA
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