Son Dakika Haberleri: Üniformalı Hainlerin Çoğu Kandil'e Sığındı

Üniformalı Hainlerin Çoğu Kandil'e Sığındı

2 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "15 Temmuz gecesi kaçan o üniformalı hainlerin çoğu Kandil'e sığındı.

Üniformalı Hainlerin Çoğu Kandil'e Sığındı, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "15 Temmuz gecesi kaçan o üniformalı hainlerin çoğu Kandil'e sığındı." dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde temas ve incelemelerde bulunan Ersoy, Üçyol'daki AK Parti seçim bürosunu ziyaret etti. Burada vatandaşlara hitap eden Ersoy, ülkenin gelişmesini istemeyen dış mihrakların farklı zamanlarda farklı bahaneler üreterek çatışma yaşattığını belirterek "Bizi bize kırdırmak için sürekli fitne tohumları ektiler. Bu nedenle huzur bulmadık, hep bir şeylerin kavgasını yaptık." ifadesini kullandı.

Ersoy, Orta Doğu ülkelerinde yaşanan çatışmalara işaret ederek şöyle konuştu:

"Bakın Suriye'nin, Afganistan'ın, Filistin'in ve Irak'ın durumuna. Vatansız kalmak kadar kötü bir şey var mı? Yakaladığımız Afganistan'dan gelen düzensiz göçmenlere 'Niye geliyorsunuz?' diye soruyoruz. 'Siz Osmanlı'nın evladı değil misiniz?' diyorlar. ya 15 Temmuz'da ülkemiz işgal edilseydi bizim gidecek bir yerimiz mi vardı? 15 Temmuz gecesi kaçan o üniformalı hainlerin çoğu Kandil'e sığındı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:50 Kaynak: AA

Kandil Dağı, Güncel
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