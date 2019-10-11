Son Dakika Haberleri: UniFree, Golden Week'te 110 bin müşteriye hizmet verdi
Son Dakika Ekonomi UniFree, Golden Week'te 110 bin müşteriye hizmet verdi

UniFree, Golden Week'te 110 bin müşteriye hizmet verdi

2 saat önce

Türkiye'nin duty free işletmecilerinden Unifree, İstanbul Havalimanı'nda 27 Eylül'de başlayan 'Golden Week' alışveriş etkinliği çerçevesinde rekor sayıda Çinli yolcuya hizmet verdi.

UniFree, Golden Week'te 110 bin müşteriye hizmet verdi, System.String[]

Türkiye'nin duty free işletmecilerinden Unifree, İstanbul Havalimanı'nda 27 Eylül'de başlayan 'Golden Week' alışveriş etkinliği çerçevesinde rekor sayıda Çinli yolcuya hizmet verdi. Etkinliğin de yarattığı ivmeyle bir haftada Unifree mağazalarında alışveriş yapan müşteri sayısı 110 bini geçti.

İstanbul, Türkiye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:11 
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