UniFree, Golden Week'te 110 bin müşteriye hizmet verdi
2 saat önce
Türkiye'nin duty free işletmecilerinden Unifree, İstanbul Havalimanı'nda 27 Eylül'de başlayan 'Golden Week' alışveriş etkinliği çerçevesinde rekor sayıda Çinli yolcuya hizmet verdi.
Türkiye'nin duty free işletmecilerinden Unifree, İstanbul Havalimanı'nda 27 Eylül'de başlayan 'Golden Week' alışveriş etkinliği çerçevesinde rekor sayıda Çinli yolcuya hizmet verdi. Etkinliğin de yarattığı ivmeyle bir haftada Unifree mağazalarında alışveriş yapan müşteri sayısı 110 bini geçti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:11
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