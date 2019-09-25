Unifree yönetimine üst düzey atama
16 dakika önce
Yeni iş modeliyle İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başlayan Unifree Duty Free'nin İstanbul'daki ticari operasyonlarını, sektörün dünya çapında en deneyimli isimlerden biri olan Ian Foster yönetecek.
Yeni iş modeliyle İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başlayan Unifree Duty Free'nin İstanbul'daki ticari operasyonlarını, sektörün dünya çapında en deneyimli isimlerden biri olan Ian Foster yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:20
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