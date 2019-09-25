Son Dakika Haberleri: Unifree yönetimine üst düzey atama
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Unifree yönetimine üst düzey atama

16 dakika önce

Yeni iş modeliyle İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başlayan Unifree Duty Free'nin İstanbul'daki ticari operasyonlarını, sektörün dünya çapında en deneyimli isimlerden biri olan Ian Foster yönetecek.

Unifree yönetimine üst düzey atama, System.String[]

Yeni iş modeliyle İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başlayan Unifree Duty Free'nin İstanbul'daki ticari operasyonlarını, sektörün dünya çapında en deneyimli isimlerden biri olan Ian Foster yönetecek.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:20 
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